Pela primeira vez, a velocidade do vento durante as tempestades em Marte foi medida exatamente pela primeira vez

A Missão de Ingenuidade da NASA recebeu informações precisas sobre a velocidade do vento em Marte. Aconteceu que tempestades de poeira muito poderosas se enfureceram no planeta vermelho.

Estudar dentro No diário de ciências planetárias, e brevemente sobre isso diz Phys.org. Até recentemente, com base nos resultados da modelagem de computadores, os cientistas classificaram com base nos dados da espaçonave orbital na velocidade do vento no planeta vermelho. Ele mostrou que a velocidade do vento de março não pode exceder mais de 15 m/s.

No contexto de um novo estudo, no entanto, os astrônomos conseguiram primeiro medir a velocidade do vento analisando os dados práticos obtidos sobre a superfície do planeta. Informações importantes foram fornecidas pelo helicóptero Ingenouti, que fez 72 vôos acima da superfície de Marte e absorveu tudo o que encontrou em detalhes.

Nos sensores de ingenuidade medidos, entre outras coisas, a velocidade do vento em diferentes alturas, de três a 24 metros. A análise dos dados mostrou que o vento em Marte está soprando a uma velocidade de até 25 m/s, o que significa que acabou sendo muito mais poderoso do que os resultados da modelagem de computadores.

Novos dados forçaram os cientistas a reconsiderar a atmosfera do planeta vermelho, que ainda era considerado bastante preciso. O clima em Marte, em comparação com a Terra, é difícil e extremo. O clima é caracterizado por baixas temperaturas. A temperatura média é de cerca de 60 graus Celsius, embora possa atingir um mais de 20 graus Celsius no verão, perto do equador.

Às vezes, as tempestades globais de poeira enfurecem o planeta, que, como é agora, é muito mais poderoso do que foi considerado. Além disso, Marte tem uma atmosfera bastante fina. Consiste principalmente em dióxido de carbono. A atmosfera de Marte é cerca de 100 vezes mais fina que a Terra, por isso praticamente não protege o planeta contra a radiação solar.