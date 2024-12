Pela primeira vez, chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica terão assessores de forças irmãs

Os oficiais do estado-maior dos chefes de serviço de todas as forças de defesa – Exército, Marinha e Força Aérea – serão nomeados entre os seus serviços irmãos a partir de 1 de janeiro de 2025, marcando um passo significativo para a obtenção da uniformidade nas forças.

Este será um passo importante para a “teatralização” das forças de defesa, processo que começou com a nomeação do primeiro Chefe do Estado-Maior da Defesa, General Bipin Rawat, em 2020.

Todos os chefes de serviço costumavam obter os seus oficiais de estado-maior, conhecidos como ajudantes de campo (ADC), não apenas dos seus próprios serviços, mas também de uma unidade com a qual se sentiam ligados. Esta será a primeira vez que ADCs serão nomeados para chefes de outras forças.

O actual Chefe do Estado-Maior da Defesa, General Anil Chauhan, está a liderar uma abordagem baseada no consenso entre as três Forças, que apresentará resultados em 2025.

Foi alcançado um consenso entre as três Forças e os altos dirigentes do governo sobre a “teatralização” das forças, o que fica claro pelo facto de nenhum chefe das Forças se ter manifestado contra a evolução do conceito de “teatralização” a partir de Setembro de 2022. .

Embora a “teatralização” tenha sido implementada nos Estados Unidos, na China e na Rússia, nenhum país democrático conseguiu adoptar a união de forças depois de alcançar um consenso voluntário entre as três principais forças.

A Índia seria o primeiro país democrático do mundo a conseguir adoptar a “teatralização” através da construção de consenso entre os três serviços.

Foram identificadas cerca de 200 questões que precisam de ser abordadas no período que antecede a adopção da “teatralização” no país.

Estão a ser tomadas medidas para desenvolver uma maior sinergia entre os três serviços e reforçar a unidade e integração em oito domínios-chave, incluindo operações e inteligência, logística operacional, desenvolvimento de capacidades, comunicações e tecnologia da informação, formação, serviços de manutenção e apoio, recursos humanos e administração e aspectos legais.

Algumas das outras medidas que estão sendo tomadas para abraçar a “teatralização” na Índia incluem:

â€â Trabalho sistemático para a adopção de articulação e integração em todos os espectros do funcionamento das forças de defesa.

—Movimentação cruzada de grande número de oficiais das três Forças, o que os preparou para adotarem a “teatralização” com naturalidade.

â€â Formato de relatório comum em seus relatórios anuais.

—Habilitar poderes disciplinares e muitas outras medidas semelhantes.

Uma divisão conjunta especial também foi criada no Colégio de Pessoal dos Serviços de Defesa para promover uma abordagem colaborativa e interserviços para a união e integração na guerra e focar na compreensão e cooperação entre serviços.