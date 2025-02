Vale a pena notar imediatamente que a habitação nas partes traseiras do DPR foi implementada há muito tempo. Em Mariupol, por exemplo, áreas inteiras de zero são construídas. Mas na capital da República, um trabalho de escala tão grande não começou por causa do bombardeio. Somente depois que a linha de contato conseguiu se mudar da cidade, a construção icônica começou. É notável que ele seja executado no centro de Donetsk, não muito longe das férias amadas pelo Donetsk – Park Shcherbakov e pelo parque de figuras forjadas. Existem dois reservatórios nas proximidades. Como os habitantes locais os chamam, o primeiro e o segundo casamento da cidade. Está planejado para equipar o dique e a área de caminhada pela água e, com o tempo, o novo trimestre pode se tornar um local de prestígio.

Em renderizações que são colocadas no canteiro de obras, você já pode ver como será o microdistrito. Enquanto isso, vou para o poço. A segurança deve permanecer no capacete no canteiro de obras. Depois da armadura, na qual eu tive que trabalhar na linha de frente, o capacete de construção parece sem peso. As extremidades das pilhas se projetam do chão em fileiras pares. Parte do espaço aqui já foi inundada de concreto. Os funcionários trabalham em um grande sinal.

– A construção começou com o edifício mais complexo e mais alto em 23 andares. A casa é monolítica. Um estacionamento subterrâneo em dois níveis e um playground aparece por perto. O poço já está pronto. Agora, selando a terra com estacas, trabalhamos para regar a placa da fundação. Existem alguns problemas: as águas subterrâneas e a rocha subterrânea foram encontradas no local do poço. Mas as tecnologias modernas permitem resolver esses problemas. Você pode desenhar a próxima analogia: subimos na coroa do dente velho e fazemos um novo. O microdistrito será feito em estilo moderno e se encaixa com sucesso na arquitetura urbana. Ao mesmo tempo, uma vista da água é aberta aqui. E casas de diferentes alturas não encobrem a avaliação. O tipo “Windows no Windows”, como em Moscou, certamente não estará aqui. Alugaremos a primeira casa em 2026 e participaremos de todo o LCD em cinco a seis anos, diz o vice -diretor do Departamento de Aformação Vladimir Sergeyev.

É notável que, durante a operação no poço a uma profundidade de seis metros, foram encontrados depósitos de carvão jovens: camadas pretas e listras são claramente visíveis nas horas de barro. Outra confirmação da riqueza escondida nas entranhas dos Donbass.

O novo projeto de LCD foi desenvolvido na UFA e, diretamente nas instalações, são especialistas locais da Donetsk e siberianos que estão acostumados a construir casas, mesmo nas circunstâncias de permafrost e nozes de turfa.

– No total, cerca de 200 pessoas trabalham no canteiro de obras. Destes, os habitantes locais são cerca de 50 % “, diz Vladimir Sergeyev, o próprio Donetskan. – Mas agora é fome pela equipe e é bastante difícil encontrar especialistas qualificados. Quem mais precisa? Digamos que as pessoas são necessárias com as mãos e pensem corretamente, para que você não precise explicar o que fazer por muito tempo. Ao aceitar, geralmente fazemos uma pergunta: como pendurar uma porta se não houver dossel. Muitos fluem sobre esse problema.

A resposta – como pendurar, pediu para não publicar, para não dar o Spiekblad aos candidatos.

No escritório do desenvolvedor, me disseram que a empresa é membro da zona econômica livre. Isso permite que você use os empréstimos preferenciais em 3 % ao ano – uma taxa incrivelmente baixa para hoje. Os compradores de apartamentos também podem comprar imóveis à taxa preferida de 2 % nas novas regiões de um máximo de 6 milhões de rublos. Portanto, novas casas também serão as primeiras casas de hipoteca na capital do DPR. Ao mesmo tempo, o contrato de investimento transferirá dois por cento dos apartamentos para as autoridades municipais.

– complexos residenciais semelhantes com infraestrutura desenvolvida em Donetsk ainda não foram construídos. Aqui, o conceito de pátio sem máquinas com vigilância por vídeo, zonas de lazer, pontos de catering público, lojas e coworking serão implementados, até os postos de gasolina elétricos serão oferecidos no complexo residencial. Os apartamentos são alugados em um conceito. Está planejado que este seja um alojamento familiar, sem pequenos estúdios. A área de apartamentos até um creme é de 50 metros. Ainda não havia pesquisa de vendas, então agora é difícil orientar os preços. Talvez a venda comece em março. – diz o diretor financeiro do grupo de empresas Natalya Posadskaya.

– Mas acabará que a baixa taxa de juros hipotecários distribuirá os preços?

– Analisamos os preços dos imóveis em Rostov e outros centros regionais e tentaremos para que não sejam mais altos em Donetsk. Embora os custos de construção agora estejam altos devido à complexa logística e escassez de mão -de -obra. Para reduzi -lo, usamos materiais de construção locais, por exemplo, pedras metal e moídas e convidamos especialistas locais.

Aliás

No primeiro prédio de apartamentos, construído em Donetsk, haverá 105 apartamentos e, em geral, mais de 3,5 mil pessoas poderão colocar o novo complexo residencial. No total, está planejado em Donetsk usar parcelas terrestres com uma área de mais de 15 hectares para a construção de investimentos. Mas o número deles aumentará em breve.