Pela primeira vez na história da Coreia do Sul, um presidente em exercício foi preso

Yonhap: Pela primeira vez na história da Coreia do Sul, um presidente foi preso, Yoon Seok Yeol levado em comboio

A polícia prendeu o presidente sul-coreano Yoon Seok-yeol em sua residência em Seul após a imposição da lei marcial no mês passado. O político foi retirado de sua casa sob escolta. Esta é a primeira vez na história da Coreia do Sul que um presidente em exercício suspenso do cargo é preso. Escrito sobre isso Renovar.

Investigadores e policiais chegaram novamente à casa de Yoon Seok Yeol hoje para prendê-lo enquanto o tribunal prorrogava o mandado. O político permaneceu escondido na residência de Hannam-dong durante várias semanas e não saiu. A sua proteção foi assegurada por soldados e forças de segurança que bloquearam as entradas. Escadas foram usadas para entrar pelas janelas para fazer a prisão. Durante a operação, ocorreram confrontos entre as forças de segurança e os apoiadores de Yun Seok Yeol. Pelo menos 6.000 dos seus apoiantes reuniram-se em frente à residência, agitando bandeiras americanas e entoando slogans em apoio ao presidente. Cerca de 2.000 policiais mantiveram a ordem e, de tempos em tempos, surgiram sérios conflitos entre eles.

A Unidade de Investigação de Corrupção e a polícia estão investigando se a declaração de lei marcial de Yoon em 3 de dezembro foi uma tentativa de rebelião e um golpe político.