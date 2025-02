Pela primeira vez nos Urales, uma concessão de vagas para os participantes em seu

Encontro empregadores: quem é necessário e quanto eles estão prontos para pagar. A fábrica gigantesca produz equipamentos de energia: transformadores, equipamentos de alta tensão. O número de equipe excede 2 mil pessoas. Procurando eletricistas, serralheiros, máquinas -ferramentas. Promete 67-70 mil rublos.

– Já temos um veterano dele. Após a ferida, ele foi desmobilizado, mas acabou sendo um soldador de gás de Deus. Ele não tem preço, ele até cuida do trabalho por um motorista pessoal. Fazemos tudo o que podemos para manter esses funcionários “, diz o funcionário.

Os empregadores entendem: por um lado, um ex -militar é um funcionário confiável e disciplinado, por outro lado, especial. Mas isso não tem medo a eles. Muitos estão prontos para ajudar os participantes a se adaptarem a uma vida pacífica e, portanto, concordam em levar uma pessoa, mesmo sem especialidade e pagar pelo treinamento. Estudando tempo – de três a seis meses e desde o primeiro dia útil, o funcionário recebe nada menos que o nível de existência. E após a certificação, ele recebe a categoria que dependerá de seu salário.

“Não temos pessoas suficientes com educação em aviação, precisamos de colecionadores de aeronaves, engenheiros, engenheiros e testadores de motores, tecnólogos, designers, controladores de OTC”, produz a empresa Baikal da empresa que produz aeronaves. E eles também estão prontos para treinar. Em geral, as fábricas oferecem vagas de soldadores, serralheiros, instaladores de equipamentos eletrônicos, operadores de CNC, eletricistas. Pronto para pagar no máximo 60 mil rublos, dependendo da experiência e da experiência.

Entre os primeiros visitantes da feira estão Vladimir Volkov de 55 anos. Diretor Voluntário no seu. Durante uma visita até 7 de março, ele descobriu quais vagas se encaixarão nele quando ele voltasse ao cidadão. A propósito, isso é uma característica do mercado de ações: aqueles que ainda servem podem vir aqui.

– Os netos cresceram, não é necessário sentar com eles, então eu pensei que estaria em casa de manhã ao retornar a casa pela manhã. Quem sabe, talvez eu possa trabalhar em segurança “, diz ele.

E a opção certa parece ser encontrada: a empresa no Khimmash -MicRodistrict, localizado ao lado de sua casa, precisa de um guarda. Vladimir concordou com o oficial de pessoal para ligar no verão.

E também precisamos de educadores, professores, sintonizadores, chefs, médicos, pessoal de manutenção júnior de instituições sociais. Aqui os salários são mais baixos – um máximo de 45 mil rublos, mas é possível uma combinação. Isso é trabalho para mulheres.

Elvira, de acordo com o primeiro curso, um paramédico, no segundo – um economista. Eu descobri onde seus conhecimentos e habilidades podem estar.

“O marido é um militar, serve nas tropas de tanques, tratou meu desejo de trabalhar com entendimento”, diz ela. – Estou procurando uma opção com um salário de 70-80 mil rublos. É certo que eu entendo que tenho que ganhar experiência para isso porque estou aqui.

Aparentemente, é improvável que Elvira encontre um local adequado hoje, mas inscreva -se nos cursos para contadores e financiadores.

Segundo os organizadores, nove vagas em Yekaterinburg são apenas um desempregado, a fome da equipe é enorme. Apenas 20 pessoas chegaram à feira. Um pouco. Mas os representantes das empresas não pareciam desanimados e estão prontos para continuar a conhecer seus próprios participantes. Na próxima vez – já em casa, onde é possível avaliar imediatamente o local de trabalho ou se familiarizar com o futuro chefe.