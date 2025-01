Pelo menos 10 mortos em acidente de Ano Novo em Nova Orleans

Pelo menos 10 pessoas morreram e 30 ficaram feridas após serem atropeladas por um veículo Ano Novo multidões no distrito turístico de Nova Orleans, no estado americano de Louisiana, disseram as autoridades locais.

Testemunhas disseram à CBS News que um caminhão Ele dirigiu no meio da multidão em alta velocidade antes que o motorista saísse e abrisse fogo, fazendo com que a polícia respondesse ao fogo.

O incidente ocorreu no cruzamento da Canal e rua de Bourbonde acordo com NOLA Ready, a campanha de preparação para emergências da cidade.

Os serviços de emergência retiraram 30 feridos do local.

A área, popular turista Quis o destino que o local estivesse lotado de gente durante as comemorações do primeiro dia de Ano Novo, quando ocorreu o incidente.

O Departamento de Polícia de Nova Orleans confirmou que estava investigando uma vítima em massa incidente.