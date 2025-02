Pelo menos 10 pessoas morreram enquanto fotografavam na Suécia

O ataque ocorreu durante o dia, durante as aulas. As testemunhas oculares relatam que ouviram no pátio do centro e depois gritos. Os professores dizem que não havia muitos alunos na escola naquela época, porque muitos deles saíram de férias após os exames. Não há crianças entre as vítimas, porque a escola oferece serviços educacionais para adultos. Alguns estudantes poderiam deixar o prédio e encontrar abrigo no café mais próximo. Os serviços operacionais chegaram ao local, os habitantes das áreas adjacentes foram recomendadas para ficar em casa.

“Vi como as pessoas ficaram feridas”, cita a Reuters as palavras do professor de Maria Pegado. “Primeiro, um, o outro, percebi o quão sério é tudo.” Ela disse que exatamente durante alguém abriu a porta da aula e gritou para que todos saíssem. Ela entrou em seus alunos no corredor. “Corremos, depois ouvi tiros”, disse o professor. “Conseguimos sair.”

Os policiais ainda não podem mencionar as razões do criminoso. No entanto, eles acreditam que não estamos falando de um ato terrorista. Um caso criminal foi estabelecido sobre o fato de “tentativa de assassinato, incêndio criminoso e crimes graves com o uso de armas”. A polícia acredita que o atirador agiu sozinho, mas não exclui que ele poderia ter cúmplices.

O ministro da Suécia, Ulf Kristersson, expressou as vítimas a participar das vítimas. “Meus pensamentos com todos cujo dia escolar normal foi substituído por horror”, disse ele. “Ser trancado na aula com medo de sua vida, um pesadelo é que ninguém deveria experimentar”.