Pelo menos 13 palestinos mortos em novos ataques israelenses em Gaza

Pelo menos 13 Palestinos eram delicado em novos ataques aéreos israelenses na Faixa de Gaza na quinta-feira, disseram os médicos.

Uma fonte médica disse que oito pessoas morreram quando aviões de guerra israelenses atacaram uma casa na área de Jabalia Nazla, no norte da Faixa de Gaza.

Um pai e seus três filhos também foram mortos em outro ataque contra uma casa no Campo de refugiados de Nuseirat no centro de Gaza, acrescentou outra fonte.

Outro palestino morreu devido aos ferimentos causados ​​por um ataque israelense na cidade central de Deir al-Balah, acrescentou a fonte.

Testemunhas também relataram um ataque de drone israelense contra uma tenda dentro de uma escola que abrigava civis deslocados em Nuseirat, mas não houve relatos de feridos.

Vários ataques aéreos israelitas foram relatados em diversas áreas do norte de Gaza, incluindo os bairros de Al-Saftawi e Karama na Cidade de Gaza, mas ainda não havia informações disponíveis sobre vítimas mortais.

O exército israelita também continuou as suas operações sistemáticas de explosão de casas e edifícios residenciais em Jabalia e Beit Hanoun, no norte de Gaza, e no bairro de Zeitoun, no sudeste da cidade de Gaza, disseram testemunhas.

Foram relatados bombardeios de artilharia no leste de Khan Younis e na área ocidental de Al-Mawasi em Rafah, sul de Gaza, mas ainda não houve relatos de feridos.

Os militares israelitas continuaram uma guerra genocida em Gaza que matou quase 46.000 pessoas, a maioria mulheres e crianças, desde 7 de Outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU apelar à cessação imediata do fogo.

Em Novembro de 2024, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e para o seu antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.