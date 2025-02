Pelo menos 19 mortos, principalmente mulheres, na explosão de bombas de carro no norte da Síria | Notícias do mundo

Damasco: Um carro -bomba explodiu nos arredores de uma cidade na Síria, no norte, na segunda -feira, matando pelo menos 19 pessoas, todas, exceto uma delas, e deixando mais de uma dúzia de ferimentos, disseram os trabalhadores do hospital.

O carro detonou ao lado de um veículo que transportou os trabalhadores agrícolas principalmente femininos nos arredores da cidade de Manbij.

Os mortos incluíam 18 mulheres e um homem, uma enfermeira do hospital, disse Mohammad Ahmad, Associated Press. Outras 15 mulheres ficaram feridas, algumas em estado crítico, de acordo com a defesa civil local da Síria.

Nenhum grupo imediatamente atribuiu a responsabilidade da explosão.

Foi a sétima explosão de bombas de carro em Manbij em pouco mais de um mês, disse Munir Mustafa, vice -diretor de defesa civil.

Manbij, na província do nordeste de Aleppo, continua a testemunhar a violência mesmo após a queda do presidente Bashar Assad em dezembro.

As facções apoiadas por turco, conhecidas como Exército Nacional Sírio, enfrentaram as forças democráticas sírias lideradas por curdos apoiados pelos Estados Unidos. As facções levaram a cidade do SDF no início de dezembro, durante uma insurgência de raios que derrubou o presidente Bashar Assad.

Um morador disse que o carro que ele detonou estava estacionado na estrada. Ataques recorrentes forçaram os moradores a serem mais atentos, disse ele.

“Há esforços do povo de Manbij para se concentrar em proteger alguns bairros, além de estabelecer câmeras de vigilância nos principais bairros da cidade”, disse Jameel Al-Sayyed, ativista e jornalista de Manbij.

Mustafa alertou que os ataques na província de Aleppo, perto da segunda cidade da Síria, são uma ameaça ao progresso da Síria para alcançar a recuperação e recuperação econômica pós -guerra. A maioria das explosões ocorreu à noite.

“Os ataques contínuos contra as áreas civis sírias e atacam civis enquanto tentam se recuperar dos efeitos do regime de Assad desaparecido … ameaçar suas vidas, aprofundar sua tragédia humanitária, minar as atividades educacionais e agrícolas e os meios de vida e piora o situação humanitária na Síria ”, disse Mustafa.

Um bomba -bomba em Manbij matou quatro civis no sábado e feriu nove, informou a Agência de Notícias do Estado, citando oficiais de defesa civil.