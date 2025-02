Pelo menos 5 mortos, 7 feridos na suposta explosão de gás de Taiwan

Pelo menos cinco pessoas morreram e sete outras feridas em uma suspeita de explosão de gás em Taiwan Na quinta -feira, informou o TVBs World Taiwan News Channel.

A explosão ocorreu no Shin Kong Mitsukoshi Loja de departamento na região de Taichung, no centro de Taiwan, durante as reformas nos pisos 11 e 12.

O corpo de bombeiros enviou pessoal ao local, enquanto a polícia garantiu à área para garantir a segurança pública.

As lojas de departamento evacuaram clientes, enquanto as autoridades impuseram controles de trânsito em estradas próximas para facilitar as operações de resgate.