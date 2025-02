Pelo menos 8 mortos no estado dos EUA de Kentucky

Pelo menos oito pessoas, incluindo uma criança, foram mortas como resultado de inundações generalizadas durante o fim de semana, disse o governador de Kentucky, Andy Beshear, no domingo.

“Mesmo com a resposta incrível que vimos, podemos confirmar que perdemos pelo menos oito Kentuckians devido a este evento climático”, disse Beshear em entrevista coletiva.

Beshear disse que acredita que esse número crescerá e acrescentou que houve mais de 1.000 resgates de água no estado.

“Esperamos que não cresça rapidamente ou cresça muito, mas uma maneira pela qual pode nos ajudar a garantir que temos o máximo de mortes possíveis é não chegar às estradas. Isso dá tempo para a água cair. Muitos de tantos de Essas mortes foram devidas às tentativas de dirigir através da água e através da água em movimento “, acrescentou.

A chuva excessiva no domingo continua no leste dos Estados Unidos, causando inundações, fechamentos de estradas em partes de Kentucky, Tennessee, Virgínia Occidental e Carolina do Norte.

Anteriormente, Beshear disse que o impacto do estado das inundações é “massivo”.

“Kentucky, estamos vendo condições perigosas e potencialmente fatais em todo o estado, e as coisas só se tornarão mais difíceis devido a inundações generalizadas e clima de entrada”, disse Beshear em X.

Ele também disse que as evacuações continuam à medida que o clima severo continuará durante o dia.

“Tenha cuidado se precisar viajar”, ele alertou, acrescentando que há mais de 300 fechamentos de estradas.

O governador disse que escreveu ao presidente Donald Trump para solicitar uma declaração de desastre de emergência para Kentucky “devido ao clima e aos impactos graves em todo o nosso estado”, que disponibilizariam os fundos federais para as áreas afetadas.