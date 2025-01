Pelo menos dois palestinos mortos quando aviões de guerra israelenses bombardearam Gaza

Pelo menos dois palestinos foram mortos e vários outros feridos em ataques aéreos israelenses no Laço Tire a roupa no domingo, disseram os médicos.

A Agência de Defesa Civil disse que o corpo de um palestino foi recuperado e várias pessoas ficaram feridas depois que um ataque israelense reduziu uma casa a escombros na cidade de Khan Younis, no sul do país.

Outro palestino foi morto num atentado bombista israelense na cidade de Jabaliadisse uma fonte médica.

O bombardeio de artilharia também teve como alvo o noroeste. Rafael no sul de Gaza e nas partes oeste e norte do campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, disseram testemunhas.

Informações sobre as vítimas ainda não estão disponíveis.

Dois palestinos também ficaram feridos quando aviões de guerra israelenses atacaram uma casa perto de uma mesquita em Al-Tuffah bairro da Cidade de Gaza, disse outra fonte médica.

Segundo testemunhas, exército israelense As forças demoliram vários edifícios residenciais nas zonas sul e norte da Cidade de Gaza.

Os militares israelitas continuaram uma guerra genocida em Gaza que matou mais de 45.700 vítimas, a maioria mulheres e crianças, desde o ataque do Hamas em 7 de Outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU apelar a um cessar-fogo imediato.

Em Novembro, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu mandados de detenção para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e para o antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra mortal em Gaza.