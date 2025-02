Pence, vice de Trump no Elysée? Aqui está como eles as recebem: as cicatrizes de Macron nos EUA | Olhar

Mauro Zanon 13 de fevereiro de 2025

A cena não poderia passar despercebida. Segunda à noite, vice -presidente dos Estados Unidos, JD Vancefoi convidado para o Elysée, juntamente com os outros líderes do governo e o máximo de pesos do setor de tecnologia mundial organizado pelo presidente da República Francesa, Emmanuel MacronDentro da estrutura da cúpula internacional sobre inteligência artificial que ocorreu em Paris em 10 e 11 de fevereiro. Mas, ao chegar ao pátio de Elysée, não havia ninguém para recebê -lo, apesar de o protocolo impõe a presença do presidente da República. “O vice -presidente dos Estados Unidos JD Vance humilhado por Macron em sua chegada ao Elysée. Nenhum protocolo para recebê -lo»Ele sublinhou um usuário em X.

«O Vice -Presidente do Tratado JD Vance dos Estados Unidos Como bispo Uber Para o Elysée. Macron é uma vergonha absoluta: “Ele comentou sobre outro. Ontem, Vance teve uma entrevista com o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciada por 25% sobre a importação americana de aço e alumínio contra os antecedentes das tarefas que Trump, que dirige a guerra comercial entre a Europa e os Estados Unidos. Kaya frioS. Durante a entrevista, foi repetido por ambas as partes “o poder do relatório da UE-US e o papel fundamental no atual panorama geopolítico”, escreveu a presidência do comitê da UE em um comunicado à imprensa.





Von der Leyen e vice -presidente Vance “discutiram a cooperação no campo dos desafios comuns”, e o presidente da Comissão Europeia “repetiu a obrigação da UE por um relacionamento comercial honesto” entre os dois bancos do Oceano Atlântico “a intenção de priorize as áreas econômicas de interesse mútuo, incluindo energia “. Mas quando ele pegou o chão ontem à tarde, sob a cúpula do Grand Palais, Vance não usou o mínimo de termos para criticar a UE em seu regulamentos sufocantes da IA. “Estamos convencidos de que a IA deve permanecer livre de preconceitos ideológicos e de que a IA americana não será co -optada como um instrumento de censura autoritária”, disse Vance antes de acrescentar: “Censoramento e controle dos pensamentos dos usuários e da implementação da implementação do A regulamentação como possível promove pessoas que já têm uma vantagem da mesma fase

Iniciativa Champions, um guarda -chuva de grandes empresas européias. “Queremos mobilizar um total de 200 bilhões de euros para investimentos na IA na Europa. Vamos nos concentrar em aplicações industriais e” críticas “. Ajuda confiável ». Mario Draghi Em seu relatório sobre a competitividade da União Europeia, um “desafio existencial” ainda é grande demais para a Europa.