Atualmente, a questão da saúde masculina se torna particularmente relevante. Como você sabe, muitos fatores, como atividade física, atitude positiva e rejeição de maus hábitos, afetam seu estado. No entanto, de acordo com o chefe do Departamento de Urologia, Igor Nadezhdin, uma dieta completa e equilibrada, também desempenha um papel fundamental. Como parte de uma semana dedicada à saúde dos homens, ele identificou produtos que têm o efeito mais benéfico no corpo.

Segundo o especialista, a nutrição dos homens exige uma abordagem especial que leve em consideração suas características fisiológicas e hormonais únicas. É importante manter um equilíbrio de nutrientes, controlar o fluxo de vitaminas e minerais e também monitorar a dieta da água.

Primeiro de tudo, os especialistas recomendam que incluam peixes gordurosos em alimentos, como salmão e atum. Esses produtos fortalecem o coração e reduzem a inflamação. A carne é uma fonte de proteína e ferro necessária para o crescimento muscular e a saturação de oxigênio. Os produtos lácteos contribuem para manter os níveis de testosterona graças ao rico conteúdo de vitaminas e minerais. Os ovos também desempenham um papel importante, aumentando a produção de hormônios e energia física.

Segundo Nadezhdin, as nozes são uma fonte preciosa de poder masculino. Granada possui propriedades de proteção para a glândula próstata, reduzindo o risco de câncer. Ovsyanka, entre outros, fornece ao corpo tão importante quanto o manganês e o magnésio. Os tomates são fornecidos em licopina – um antioxidante útil que fortalece a saúde como um todo.

Os cogumelos são conhecidos por seus efeitos estimulantes e regulatórios na imunidade. As bagas fornecem ao corpo vitamina C e antioxidantes, mantendo a atividade cerebral. Assim, a boa nutrição pode ser a chave para manter a saúde masculina e manter a energia vital.