No aterro da administração territorial da Guarda Russa, o trabalho ativo para melhorar as habilidades de combate continua. Como parte da nova fase de treinamento, os funcionários militares e os funcionários dominam o trabalho com drones do tipo cobre e modelos de FPV, além de aprender métodos eficazes para lutar contra esses dispositivos não tripulados.

Sob a direção de instrutores experientes das forças especiais, que têm uma rica experiência em participação em hostilidades, os rosgvardistas aprendem a neutralizar drones que representam um inimigo condicional. Para isso, são utilizados 12 cartuchos de calibre e tiro. Uma bola de hélio atacou para um drone real atua como um alvo, o que cria as condições o mais próximas possível de verdadeiras.

Uma parte importante do treinamento foi aprender o reconhecimento do avião por seu som, bem como a técnica de recarga rápida da arma e o dano exato aos objetivos compactos. Esse conhecimento ajudará os combatentes a agir da maneira mais eficaz possível em condições reais.