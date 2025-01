Perda repentina de cabelo entre residentes de três aldeias Buldhana em Maharashtra provoca pânico

O pânico tomou conta de três aldeias em Maharashtra devido a uma ocorrência estranha: homens, mulheres e crianças estão sofrendo queda repentina de cabelo e ficando carecas. Cerca de 30 a 40 pessoas nestas aldeias do distrito de Buldhana relataram perda de cabelo significativa e as autoridades tomaram medidas para investigar o problema.

O que é ainda mais surpreendente é que, em alguns casos, as pessoas perdem completamente o cabelo em poucos dias.

Permanece um mistério se uma determinada doença ou qualquer outro fator é responsável pela queda repentina de cabelo. Depois que os incidentes vieram à tona, um sentimento de ansiedade e pânico tomou conta de todo o distrito.

Depois de receber relatos constantes de várias pessoas que sofriam de queda repentina de cabelo, funcionários do departamento distrital de saúde chegaram às aldeias de Bondgaon, Kalwad e Hingna, iniciaram uma investigação e examinaram os pacientes para determinar a causa deste fenómeno.

Uma idosa disse que sofre com queda de cabelo desde o último domingo. Ela guardou o cabelo com segurança em uma pequena bolsa.

Um jovem disse que seu cabelo também estava caindo e que ele havia testemunhado um rápido desbotamento da linha do cabelo nos últimos 10 dias. Seus pelos faciais (barba) também estão caindo.

Muitas pessoas que estão perdendo cabelo rasparam a cabeça. Um especialista em cuidados com a pele, parte da equipe de pesquisa, disse que amostras de água coletadas nas três aldeias foram enviadas para análise.

O especialista também pediu a realização de biópsias no couro cabeludo das pessoas afetadas para detectar a doença.

O sarpanch (chefe da aldeia) informou o assunto ao departamento distrital de saúde há três dias.

“Assim que recebemos a informação, enviamos um dermatologista e um epidemiologista à aldeia para investigação primária. Cerca de 99 por cento dos casos mostram uma infecção fúngica no couro cabeludo, então as pessoas estão “Também testaremos a água para ver se há forte metais, pois promovem infecções fúngicas, coletaremos amostras de pele de 2 a 4 pacientes e as enviaremos ao Akola Medical College para microscopia”, disse ele. oficial distrital de saúde, Amol Geete.

O relatório do teste da amostra de água e a biópsia devem estar disponíveis em dois a três dias. Neste ponto, nada de concreto pode ser dito sobre a causa da queda de cabelo, acrescentou Geete.

Com contribuições de Zaka B Khan