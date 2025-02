Perdendo tempo? Tribunal atinge o corpo para o relatório Sangam com base em amostras antigas

O Tribunal Green Nacional (NGT) na quarta -feira retirou o Conselho de Controle de Contaminação de Uttar Pradesh (UPPCB) sobre relatos de amostras de água antigas colhidas de Sangam em Prayagraj, sujeitas ao tribunal. Isso vem no meio de um crescente controvérsia em um relatório de O Conselho Central de Controle de Poluição (CPCB)Assim, Indicando a presença de altos níveis de bactérias fecais na água de Sangam à medida que os devotos submergiram no Maha Kumbh Mela em andamento.

Na declaração apresentada perante o tribunal, o UPPCB havia defendido a qualidade da água, dizendo que a qualidade da água do rio em Ganga e Yamuna, exceto em uma ponte, estava alcançando as regras dos critérios de qualidade da água para tomar banho.

No entanto, o NGT disse que as amostras coletadas para o relatório UPPCB foram em 12 de janeiro. “Por que você apresentou um documento tão grande naquela época? Para desperdiçar nosso tempo?” O NGT disse, reprimindo o Conselho de Controle de Poluição do Estado.

Em resposta, o defensor geral adicional, que aparece para o UPPCB, informou ao tribunal que amostras recentes de água estão disponíveis com elas e serão registradas em uma semana, juntamente com um relatório de ação. Ele também informou ao NGT que, embora os relatórios antigos de amostras tenham sido incluídos em sua declaração, amostras de água são tomadas regularmente e várias medidas corretivas foram implementadas para resolver o problema. “Para cada desvio, monitoramento e ação corretiva, isso está acontecendo”, disse o estado.

O governo de Uttar Pradesh disse que as disseminações feitas nos relatórios do CPCB seriam completamente examinadas e as medidas apropriadas seriam tomadas.

Para isso, o tribunal comentou: “A contaminação a qualquer momento do rio é a poluição”.

Controvérsia de bactérias fecais

Um relatório recente do CPCB disse que a qualidade da água em vários lugares em Prayagraj durante o atual Maha Kumbh não atendeu aos principais padrões para tomar banho devido a altos níveis de coliformes fecais, um indicador -chave da poluição das águas residuais.

O relatório também indicou que a qualidade da água não atendeu aos padrões primários de banho relacionados ao coliforme fecal (FC) em todos os locais monitorados em várias ocasiões.

Durante a audiência de 17 de fevereiro, o tribunal indicou que o UPPCB não havia cumprido sua diretiva anterior para enviar um relatório de ação integral.

Ele observou que o UPPCB havia enviado apenas uma carta de apresentação junto com certos relatórios de teste de água, que também refletiam altos níveis de coliformes fecais e totais em vários locais.

No entanto, o primeiro -ministro de Uttar Pradesh Yogi Adityanath rejeitou relatórios ruins de qualidade da água Em Prayagraj, chamando -o de propaganda pela oposição. Ele até afirmou que a água durante o Maha Kumbh em andamento estava apto para dar um mergulho e realizar Aachman (bebendo água benta).