Perdoado por Donald Trump, o homem de Indiana fatalmente desencadeado pela polícia de trânsito | Notícias do mundo

Rensselaer: Um homem de Indiana foi um tiro fatal por um deputado durante uma parada de trânsito apenas alguns dias depois de ser perdoado pelo presidente Donald Trump por um crime menor relacionado aos distúrbios do Capitólio dos Estados Unidos 2021. Matthew Huttle, 42 anos, De Hobart foi morto no domingo por um deputado do xerife do condado de Jasper, disseram as autoridades. A polícia estadual está investigando.

Eles disseram que o deputado tentou prender Huttle quando “havia uma briga entre o suspeito e o oficial, o que acabou com o oficial desencadeou sua arma e feriu fatalmente o suspeito”. A investigação também mostra que, durante a parada de trânsito, o suspeito estava na posse de uma arma de fogo ”, acrescentou a polícia estadual.

Nenhum outro detalhes foi publicado. As autoridades não disseram o que poderia ter causado o tráfego. “Nossas condolências estão com a família do falecido, já que qualquer perda de vidas é traumática para aqueles que estavam próximos do Sr. Huttle”, disse o xerife Patrick Williamson.

Nick Barnes, advogado que representou Huttle em casos de veículos a motor pendentes no Condado de Lake, disse que não conhecia as circunstâncias do tiroteio. “Plain descobre muito mais sobre isso”, disse Barnes.

Em 2023, Huttle foi condenado a seis meses de custódia depois de se declarar culpado de entrar em um edifício restrito, o Capitólio dos Estados Unidos. Ele viajou com seu tio para Washington para participar da demonstração pró-Trump de 6 de janeiro de 2021. Huttle estava dentro do Capitólio por 16 minutos e o gravou em vídeo. “Ele não acredita em nenhuma causa política”, disse o advogado de defesa Andrew Hemmer em uma apresentação judicial.

“Em vez disso, ele foi à manifestação porque achava que seria um momento histórico e não tinha nada melhor depois de sair da prisão” por um crime de dirigir.