"Perigo fascista, que risco corremos?". Barbero, aula de teatro sobre M.: e sobre Luca Marinelli…

Andrea Muzzolon 22 de janeiro de 2025

Ele não sobreviveu. Depois de duas horas temperadas apenas com algumas piadas e insinuações, o professor Alessandro Barbero cedeu ao desejo irreprimível de atacar frontalmente o governo de Giorgia Meloni. Se? Apela claramente ao regresso do fascismo. Fê-lo a partir do palco do Teatro Lírico, palco onde – como recordou o próprio professor – o Duce realizou a sua última reunião pública em 16 de dezembro de 1944. A ocasião também foi tentadora: uma aula para estudantes do ensino médio sobre o fascismo. Mas não uma lectio qualquer, mas aquela organizada pela Chora Media e Sky para o lançamento do “M. O filho do século”, retirado diretamente dos livros do ídolo antifascista Antonio Scurati. O contexto foi super montado para curtir todo tipo de palavrão.

Ainda assim, considerando todas as coisas, Barbero persistiu roteiro pré-preparado quase sempre. Uma hora e meia pré-embalada e especialmente gravada para ser convertida em novos episódios do seu podcast, ignorando completamente o público jovem presente na sala. Uma oportunidade perdida, resolvida num monólogo estéril. É claro que teria sido uma loucura esperar uma lição que não deixasse espaço para comentários laterais. E assim, à medida que a reconstrução histórica avançava, Barbero entregava-se a piadas cada vez mais veladas sobre paralelos fantasmas com o presente.





A primeira verdadeira picada veio com o relatório do marchar para Roma. O famoso professor levantou-se de um salto, com um meio sorriso nos lábios, e procurou alguma aprovação do público: «Espero que na Itália de hoje ainda seja verdade que se alguém anuncia um golpe de Estado, ele ou ela ser preso ». Algumas salvas de aplausos de uma plateia adormecida foram suficientes para agradar visivelmente ao corajoso Barbero. Mas este primeiro sinal de fracasso foi apenas o prelúdio para o grande final.

Cheio até a borda, Barbero não se conteve. No papel do clássico professor de história comunista, o duro e puro dos liceus dos anos setenta, aqui está o sermão sobre o perigo que o direito do povo Giorgia Meloni. “Hoje, quando falamos sobre o retorno do fascismo, não estamos preocupados com o retorno da camisa preta ou com a declaração de guerra à Etiópia”, disse ele ao público no salão (e em casa). Não, para Barbero os sinais são diferentes. “Mas quando você ouve falar de leis da maioria, de estabilidade governamental, de decretos que são usados ​​mesmo quando não há urgência, de que o chefe do governo precisa ser fortalecido, você diz para si mesmo: ‘Não é assim que nós estão aí, mas… ”».

Mas o professor também deve ter faltado a algumas aulas na escola. Talvez Barbero, ainda habituado à explicação da lei Acerbo (a reforma eleitoral que deu ao partido fascista a maioria absoluta em 1924, ed.), tenha esquecido que, por exemplo, a maior democracia do mundo – a Estados Unidos – sempre votou com uma lei majoritária. Tal como as leis eleitorais da Grã-Bretanha e da França são leis maioritárias. Todos os estados estão à beira de uma deriva autoritária? Eu não acho.

Se quisermos também falar sobre a reforma do estreouevocado por Barbero quando fala do desejo do nosso poder executivo de “fortalecer o chefe do governo”, pode-se perguntar o que o professor pensa da França, onde existe o semipresidencialismo. Macron, votado diretamente pelos cidadãos, é considerado um ditador? Longe de nós pensar mal, mas este problema provavelmente nunca surgirá, a menos que Marine Le Pen vá ao Eliseu.





Já que queremos acertar as coisas, vamos também falar sobre os infames atos jurídicos. Se é verdade que o governo Meloni fez uso extensivo dela durante os seus dois anos e meio de existência (82), os seus ilustres antecessores não são diferentes. No Palazzo Chigi, Mário Draghi lançou 62 e antes dele Giuseppe Conte chegou a 84 somando as medidas dos governos amarelo-verde e amarelo-vermelho. Mas mesmo neste caso, não nos lembramos de alguém ter expressado qualquer dúvida de que Conte ou Draghi pudessem subitamente colocar o fez e olhar para fora do Palazzo Venezia.

Enquanto tento resolver os dramas internos de Barbero, surge espontaneamente uma pergunta: “E o que você acha de M.?”. Embora o evento também tenha sido organizado com o intuito de divulgar a série, o professor fez questão de comentar sobre o Duce interpretado por Marinelli. Aparentemente é muito grande a distância entre a reconstrução historiográfica que o professor dá aos alunos e as evidências caricaturadas, extraídas do pensamento Scurati, que são oferecidas ao grande público.