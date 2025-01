Perigoso juntos, um bom retorno à rosa amarela

Giorgio Carbone Nascido em Tortona (Al) em 19 de dezembro de 1941. Graduou -se na lei em Pavia. Jornalista desde 1971. Casou -se 45 anos com a atriz Ida Meda. Dois filhos. Criticus cinematográfico (proprietário) de “La Notte” de 1971 a 1995. Para “Libero” de 2000 a hoje. Autor de três dicionários: Dicionário dos Filmes (de 1978 a 1990); Todos os filmes (de 1991 a 1999); Dicionário de TV (1993). Vá para o blog





Perigoso

Rede 4 horas 16.25

Com Robert Redford, Debra Winger e Daryl Hannah. Dirigido por Ivan Reitman. American Production 1986. Duração: 1 hora e 56 minutos

O enredo

Uma linda loira quer restaurar algumas pinturas que foram pintadas pelo pai. Quando as pinturas são roubadas, a loira é acusada de roubo. Ele se concentra em ajuda com um advogado desenfreado, que também diz respeito a um promotor distrital no caso pelo qual ele está apaixonado (mas ele só parece ter olhos para a loira). Juntos, os dois descobrem que os ladrões são os membros do Pai (que, enquanto isso, tentaram se inscrever na bela acusação de assassinato).

Por que ver Porque é um bom retorno ao Rosa Yellow porque eles estavam na moda na década de 1930. E o prazer é contínuo.