Perlasca, herói e vítima do Silêncio: a história que conquistou o dia graças a Minoli

Oferecemos a você “Tele … eu recomendo”, a coluna Klaus Davi dedicada à telinha

Quem está subindo (MixStoria – Nós somos a história / Rai 3) Nestas horas em que se comemora o dia da memória, Rai 3 teve a excelente ideia de reaproveitar na sexta-feira um episódio histórico do Mixer do início dos anos 90 Como Merclio Giorgio Perlasca, o protagonista que salvou mais de 5.000 judeus húngaros fazendo-se passar por diplomata ibérico. Já se passaram mais de 30 anos desde a primeira transmissão do episódio com a história de Perlasca narrada por Enrico Deaglio, mas o Auditel atribui uma quota de 6,3% com picos de 400 mil espectadores. Um filme surpreendente e encorajador que recompensou uma história intensa e emocionante. A extraordinária simplicidade de um herói “que fez mais do que qualquer outro italiano para salvar os judeus” atinge o alvo da RAI 3 no coração. admite sua desilusão com o fascismo ao qual aderiu quando menino e relata os incríveis estratagemas elaborados para salvar milhares de vidas. Giovanni Minoli o chama de herói, mas também de “vítima do silêncio”.

A linguagem seca, direta, sem retórica, tornou a história extremamente atual. Um sinal importante porque os sobreviventes do SHOAH são agora poucos e o ódio antijudaico regressou enormemente.