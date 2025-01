Permissão de trabalho aberta no Canadá: o que é? Como isso funciona para os indianos?

Permissão de Trabalho Aberto do Canadá: A partir de 21 de janeiro de 2025, o Canadá introduziu critérios de elegibilidade mais rígidos para autorizações de trabalho aberto para famílias (OWP), limitando-os a cônjuges de trabalhadores estrangeiros específicos e estudantes internacionais.

A Canada Open Work Permit (OWP) é um tipo de visto de trabalho que permite que estrangeiros trabalhem para qualquer empregador no Canadá sem a necessidade de uma oferta de emprego específica.

Ao contrário das autorizações de trabalho específicas do empregador, os OWPs não estão vinculados a um único empregador, permitindo que os seus titulares mudem livremente de emprego ou de local.

-Somente cônjuges de estudantes internacionais matriculados em programas de mestrado com duração de 16 meses ou mais, programas de doutorado ou programas profissionais e de qualificação selecionados se qualificarão para OWPs familiares.

Como obter um OWP do Canadá?

Para obter uma Permissão de Trabalho Aberta do Canadá, os candidatos devem preencher um formulário on-line através do site da Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá (IRCC).