"Permita -me, quero agradecer ao Ministro Nordio": Nicola Gratteri, Pure Gif na TV

“Eu gostaria do Ministro Nordio Porque ele uma vez fez algo com alguém. Com seu comportamento, ele compacta todas as correntes do judiciário, mesmo aqueles que nunca participaram. O judiciário nunca foi compacto como hoje desde a época de Capaci e, via d’Amelio, é um grande mérito do ministro.

O promotor público de Nápoles Nicola Gratteri Ush a Oito e meio Em LA7, o ministro Nordio em aberto: “No que diz respeito à inauguração do ano judicial, no sábado não sentia que ser porque não poderia ter respeitado os protocolos. Acredito que houve muita arrogância nos últimos meses – Continues Gratteri – Sou treinado em todos os tipos de estresse, mas não sinto nas minhas cordas.