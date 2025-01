Perry, o verdadeiro burro que inspirou o icônico personagem Shrek, morre aos 30 anos

Perry, cujo nome completo era Pericles, nasceu na cidade de Nova York em 1994 e rapidamente se tornou uma celebridade local quando foi modelo para animadores que trabalhavam no filme de animação vencedor do Oscar de 2001.

Dizia-se que o burro, famoso por sua natureza lúdica e falante, era a referência perfeita para a interpretação do personagem Burro por Eddie Murphy na franquia Shrek.

Dublado por Murphy, Donkey se tornou o amado companheiro de Shrek (dublado por Mike Myers) ao longo da série de filmes, incluindo todas as três sequências, a última das quais foi lançada em 2010.

Perry foi originalmente trazido para a Califórnia em 1997 como animal de apoio emocional para pôneis de pólo. Depois de alguns anos, ele foi realojado em Barron Park, em Palo Alto, Califórnia, onde se tornou uma parte preciosa da comunidade. Foi aqui que Perry posou para fotos e esboços e supostamente ganhou cerca de £ 60 por seu papel como modelo do personagem Shrek Donkey.

Declaração de Barron Park

Numa declaração emocionada no Instagram, Barron Park anunciou o falecimento de Perry: “Ele era um membro querido da nossa comunidade e sabemos que muitas pessoas ficarão tocadas com o seu falecimento. Os planos do memorial serão anunciados em breve.”