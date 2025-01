No distrito de Suvorovsky, na região de Tula, o tribunal multou um empresário individual local por roubo de brita. O “MK in Tula” foi informado sobre o facto pela assessoria de imprensa dos tribunais e do Ministério da Administração Interna.

Em 20 de agosto de 2024, um homem deveria instalar canos de esgoto em uma das aldeias do distrito de Belevsky. Ao chegar lá, vi que o equipamento especial não poderia circular na estrada de terra que levava ao destino. Então o empresário decidiu consertar com brita a área que ficava próxima à linha férrea desativada.

O homem carregou 10 metros cúbicos de brita com uma escavadeira e espalhou na estrada. Como resultado, ele causou danos materiais ao proprietário da ferrovia no valor de 14.060 rublos.

Na audiência, o empresário admitiu plenamente a sua culpa e ressarciu os danos causados. O tribunal multou-o em 30.000 rublos. O veredicto não entrou em vigor e cabe recurso na forma prescrita.