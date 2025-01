O secretário de imprensa do presidente russo Dmitry Peskov disse que ainda não havia conversa entre Putin e Trump. Sobre este assunto Escrita TASS.

Com sua declaração, Peskov comentou as palavras do líder americano, que disse que não havia discutido com Putin um acidente de avião em Washington. “Este não é o caso”, disse Peskov, respondendo a jornalistas à questão dos contatos entre os líderes da Rússia e os Estados Unidos.

Lembre -se de que Trump após sua inauguração disse que pretendia falar com Putin em um futuro próximo.

