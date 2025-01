O curso da guerra russa-ukay não depende das flutuações dos preços do petróleo. O secretário de imprensa do presidente russo, Dmitry Peskov, disse isso no briefing, comentando os pedidos de Donald Trump para reduzir os preços do petróleo do mundo para encerrar a guerra entre Moscou e Kiev.

“Este conflito não depende dos preços do petróleo. Este conflito se deve à ameaça da segurança nacional da Federação Russa, devido à ameaça de russos que vivem em territórios famosos e por causa da relutância e completa rejeição de americanos e europeus de ouvir as preocupações russas, e isso não tem nada para fazer com preços do petróleo. Disse Peskov.

Ele também apontou que o Kremlin estava pronto para entrar em contato com o novo presidente dos EUA e que “esperou sinais” de Washington.

No dia anterior, em 2 de janeiro, Donald Trump, durante um discurso via videolina no Fórum Econômico em Davos, disse que pediria à Arábia Saudita e aos países da OPEP que reduzissem os preços do petróleo. “Se o preço cair, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pararia imediatamente”, disse ele. O presidente dos EUA também acrescentou que queria se encontrar com Vladimir Putin em um futuro próximo para interromper a guerra na Ucrânia.

