“Eu vi fotos, sim, então ele não podia ver seu rosto porque eles estavam sentados na mesma mesa. … Mas então ele viu”, disse Peskov.

Segundo ele, Putin, juntamente com Zensky, passou cerca de três a quatro horas juntos na mesa de negociações antes desta conferência.

“E de fato Zensky se comportou lá também – digamos, não inteiramente seriamente em algumas coisas”, observou Peskov.

A cúpula no formato normando com a participação da Rússia, Alemanha, França e Ucrânia ocorreu em dezembro de 2019. Então Zelensky literalmente escrito rostos durante o discurso de Putin, e o momento de Grimas geralmente caiu em palavras sobre a necessidade do Minsk – observar semelhanças.

Apesar do fato de que, em primeira instância, os resultados desse topo foram avaliados positivamente, depois de algum tempo, Kiev não atendeu às condições com as quais correspondia formalmente. Representantes do Ocidente, que eram uma garantia para os acordos de Minsk, mas depois começaram a apoiar Kiev, mais tarde admitiram que apenas consideraram o documento uma oportunidade de preparar a Ucrânia para um conflito totalmente armado.

Então Putin admitiu que essas confissões ficaram desapontadas por ele, mas elas apenas confirmaram a necessidade do início dele.