Pesquisa: a verificação média para medicamentos em 2024 aumentou 20-30 %

“A negligência da opinião do médico e seguindo os conselhos de conhecidos ao escolher drogas pode fazer uma piada cruel”, alerta o terapeuta do serviço de clínica virtual Alexander Potievsky. O vice -chefe do Doutor do Centro Médico “Seja saudável” na Ryazan Avenue Maria Osusayeva chama a atenção para o fato de que as drogas têm contra -indicações e restrições de usuários. “Somente um médico pode avaliar o estado de saúde no complexo e escolher medicamentos, levando em consideração os problemas e as características simultâneas do paciente”, enfatiza. E ele acrescenta que não vale a pena esperar as dicas de farmacêuticos em farmácias. Afinal, eles não sabem nada sobre o estado de saúde de uma certa pessoa.

Os médicos também causam um alarme quando os pacientes consideram alguns medicamentos com um efeito implícito como não -documentos. Por exemplo, muitos não são medicamentos sistêmicos para reduzir peso ou vitaminas. Isso também inclui suplementos nutricionais e nutrição esportiva. “Mas é importante lembrar que uma técnica descontrolada pode prejudicar e levar ao desenvolvimento de doenças graves”, alerta Maria Osaeva.

Ao comprar medicamentos que não são prescritos por um médico, os russos estão focados principalmente nos custos ou descontos no medicamento (63%) e nas recomendações dos farmacêuticos (53%).

“Os custos são um fator-chave na escolha de um medicamento, especialmente nas circunstâncias do crescimento dos preços. Como o estudo mostra, 35% dos entrevistados acreditam que em 2024 a recepção média dos medicamentos aumentou 20-30% e 19% mais do que mais do que mais do que mais do que Mais de 30 dinâmica de crescimento %, é claro que as pessoas tentam economizar dinheiro.

A maioria dos russos (42%) ainda continua a comprar medicamentos exclusivamente em offlineraps tradicionais. 7% dos entrevistados são preferidos on -line e 29% escolhem o layout on -line ou offline, dependendo da situação. “A maioria das grandes farmácias de rede agora oferece a possibilidade de comprar on -line, enquanto essas redes são reconstruídas adequadamente no controle de qualidade. O produto deve ser indicado no cartão do produto. É bom se o cartão de produto contiver um link para o certificado de produtos. O medicamento possui o regime de armazenamento, a entrega ao comprador deve ser realizada com a possibilidade de observar esse regime, geralmente em recipientes térmicos.

Curiosamente, todo terceiro russo (31%) sempre armazena drogas para os vasos cardíacos e sanguíneos em seu gabinete doméstico. 61% têm materiais de vestir e 52% têm um termômetro. 23%têm medicamentos para resfriados e um conjunto de vitaminas/suplementos nutricionais.

“O conteúdo do primeiro -id -kit da casa deve refletir os riscos que podemos encontrar em casa. Como regra, as lesões domésticas são, por isso é aconselhável manter ataduras, medicamentos hemostáticos e anti -sépticos locais no primeiro pacote.

“O conteúdo da casa primeiro -id -kit só precisa resolver dois problemas: esperar até que o médico venha e ao mesmo tempo não causar mal. É por isso que a regra geral é: os fundos nela são os mais simples e mais Seguro.