Pesquisa de castas de Karnataka revela consenso de Rahul Gandhi – Karnataka News

O líder do Congresso, Rahul Gandhi, tem clamado por uma pesquisa de castas em todo o país há cerca de um ano. Em Karnataka, governada pelo Congresso, o ministro-chefe Siddaramiah encomendou um inquérito sobre castas há uma década, mas o alto comando do partido decidiu não tornar público o seu relatório. Embora Rahul Gandhi tenha prescrito um “raio X” de todo o país através de um censo de castas, o seu partido voltou atrás na divulgação do relatório de raios X de Karnataka.

“Faremos um raio X do país através de um censo de castas e garantiremos a participação igual para cada seção”, disse Rahul Gandhi em maio de 2024, durante o calor da campanha para as eleições de Lok Sabha.

Fontes disseram a Nagarjun Dwarkanath, da India Today TV, que o vice-ministro-chefe de Karnataka, DK Shivakumar, e alguns ministros de castas superiores pressionaram o alto comando do Congresso. atrasar o envio do relatório de pesquisa de castas em uma reunião de gabinete na quinta-feira (16 de janeiro).

A Pesquisa Socioeconômica e Educacional, chamada de “censo de castas”, foi encomendada em 2015, durante o mandato anterior de Siddaramiah como Ministro-Chefe. O relatório inicial ficou pronto em 2018, quase meia década antes de Rahul Gandhi prescrever uma radiografia do censo de castas para todo o país.

Os resultados da pesquisa, um exercício que custou ao tesouro do estado 160 milhões de rupias, seriam apresentados na reunião do Gabinete. No entanto, foi colocado em espera. A reviravolta de última hora também revelou a falta de consenso no Congresso sobre a questão.

Por vezes, a retórica política pode tornar-se questões demasiado quentes para serem abordadas no terreno.

RAHUL GANDHI CHOROU POR UM CENSO DE CASTAS

Com Rahul Gandhi no comando, o Congresso (anteriormente denominado partido Brahmin) embaraçou até os partidos Mandal, ligando cada questão à política de castas.

Rahul Gandhi tem exigido um censo de castas em toda a Índia, projectando-o como a solução mágica para todos os problemas socioeconómicos do país.

Tanto é assim que, mesmo durante a campanha para as eleições para a Assembleia de Deli, onde as equações de castas dificilmente desempenham um papel, o líder do Congresso falou de um censo de castas em toda a Índia durante as eleições. comício do partido chamado ‘Jai Bapu, Jai Bheem, Jai Samvidhan’.

Essa é a razão pela qual todos os olhares estavam voltados para o governo do Congresso em Karnataka, que em 2015, durante o mandato anterior do Ministro-Chefe Siddaramiah, encomendou o Inquérito Socioeconómico e Educacional.

Um estado do Congresso tinha um relatório de pesquisa de castas pronto, tudo o que precisava fazer era ir em frente e torná-lo público.

“Devíamos apresentar o relatório amanhã, mas agora iremos apresentá-lo na próxima reunião do Gabinete. Não o apresentaremos amanhã”, disse Siddaramaiah na quarta-feira.

Há apelos de uma seção do Congresso de Karnataka para descartar completamente o relatório da pesquisa de castas. Isto acontece porque o que é usado como retórica política pode tornar-se demasiado quente para ser tratado na realidade.

ALGUNS NO CONGRESSO NÃO QUEREM QUE OS RESULTADOS DO CENSO DE CASTAS SEJAM PUBLICADOS

A Pesquisa Socioeconômica e Educacional de Karnataka e seu relatório não divulgado têm sido controversos, e o governo do Congresso de Siddaramaiah enfrenta pressão crescente dos partidos políticos, inclusive de dentro do Congresso.

O deputado CM DK Shivakumar, que pertence à influente comunidade Vokkaliga, chegou a pediu que as suas conclusões fossem rejeitadas. Enquanto isso, o Ministro do Interior de Karnataka, G Parameshwara, apoiou a divulgação do relatório e perguntou: “O público não deveria saber os detalhes do relatório?”

O BJP também questionou Siddaramaiah, perguntando por que há tanta pressa em implementar agora um relatório de dez anos atrás.

As conclusões do relatório, que até agora não foram tornadas públicas, enfrentaram oposição das comunidades influentes do estado, os Vokkaligas e os Lingayats. Eles questionaram a precisão e a justiça da pesquisa, alegando que os resultados mostram os Dalits como o maior grupo populacional do estado.

Para as comunidades dominantes Vokkaliga e Veerashiava-Lingayat, que há muito detêm as rédeas do poder em Karnataka, a afirmação de que os Dalits são o maior grupo do estado, coincidindo com O lema de Rahul Gandhi“Quanto maior for a população, maior será a proporção (jitni aabadi, utna haq)” deve ser alarmante.

Os Vokkaligas e Veerashiava-Lingayats, cada um representando cerca de 15% da população de Karnataka, têm tradicionalmente tido uma influência política e económica significativa. Várias castas dentro dessas duas comunidades desfrutam do status de Outras Classes Atrasadas (OBC).

O Congresso estadual testemunhou uma intensa luta pelo poder entre Shivakumar, um Vokkaliga, e Siddaramiah, que é da comunidade Kuruba, contada entre os OBCs de Karnataka.

Ainda no dia 13 de janeiro, o Congresso responsável em Karnataka Randeep Singh Surjewala teve que lidar com especulações sobre o alargamento do fosso e uma possível mudança de poder no estado.

ALGUNS LÍDERES DO CONGRESSO QUEREM O RELATÓRIO DA PESQUISA DE CASTA DE KARNATAKA LIBERADO

Agora, o adiamento da apresentação do relatório poderia efectivamente desencadear uma tempestade política que viu alguns líderes do Congresso, incluindo o ministro de Karnataka, Priyank Kharge, apoiá-lo.

“Só saberemos quando forem apresentados e quando dermos uma olhada na metodologia da pesquisa que foi realizada. Todos têm o direito de aceitá-la ou rejeitá-la, mas primeiro vamos ver a metodologia”. e descobrir se é científico ou não”, disse Kharge, que pertence à comunidade Dalit.

A Pesquisa Socioeconômica e Educacional foi preparada pela Comissão Estadual de Karnataka para Classes Atrasadas em 2015-2016, com base nos dados do censo de 2011.

Com a experiência de Karnataka, o esforço de Rahul Gandhi para um censo de castas em toda a Índia enfrenta um teste de realidade num estado governado pelo seu próprio partido. Considerando a agitação entre partidos e comunidades, o Congresso deve ter percebido que o que parece ser uma boa retórica política pode tornar-se demasiado quente para ser tratado no terreno.