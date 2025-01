Pesquisa Econômica 2025: Os fluxos mensais do SIP dobraram nos últimos 3 anos

No período anterior ao orçamento 2025, o Ministro das Finanças da União, Nirmala Sitharaman, apresentou a Pesquisa Econômica de 2024-2025 no Parlamento em 31 de janeiro, dando uma avaliação do desempenho da economia no atual ano financeiro ao listar o Desafios pela frente.

O documento da pesquisa mantém a previsão de crescimento do PIB para o EF26 na faixa de 6,3 a 6,8 %.

As reservas de moeda permanecem em US $ 640,3 bilhões no final de dezembro de 2024, enquanto o déficit em conta corrente é de 1,2 % do PIB no Q2FY25, revela.

No entanto, algo interessante relacionado ao padrão de investimento dos investidores de varejo que a pesquisa revelou é a contribuição dos investidores de varejo para os fundos mútuos por meio do Plano de Investimento Sistema (SIP).

Existem mais de 10 relatos SIP de milhões de rúpias em dezembro de 2024 (em comparação com 5,2 milhões de rúpias no ano fiscal de 2022) com ingressos SIP cumulativos ₹10,9 lakh crore desde o início, o Pesquisa Econômica 2024-25 revela.

Os fluxos de SIP brutais médios têm mais do que duplicados nos últimos três anos desde então ₹0,10 lakh crore no ano fiscal 22 a ₹0,23 lakh crore no ano fiscal 25 (até dezembro de 2024), se destaca ainda mais.

Total de ativos administrados pela quantidade de SIPs para ₹13,6 lakh crore, enquanto a figura correspondente no ano fiscal de 2022 foi de 5,8 lakh crore e 10,7 lakh crore no ano fiscal de 2024.

A contribuição do SIP aumentou de 1,2 lakh crore no ano fiscal de 2022 para 2,1 lakh crore no ano fiscal de 2025 (até dezembro de 2024), eles revelam os dados.

Como resultado de todas as opções acima, a propriedade de fundos mútuos nas empresas listadas agora aumentou para um novo máximo histórico de 9,5 % no Q2FY25, em comparação com 8,7 % no ano fiscal24, revela a pesquisa econômica.

O que é um gole? Para o plano de investimento não versado, SIP ou sistemático, é uma maneira de investir em fundos mútuos nos quais investe em pequenos fragmentos em intervalos regulares como todos os meses, toda semana ou mesmo um dia. Isso não apenas mantém sua baixa carga financeira, mas também ajuda a capitalizar os benefícios dos custos médios das rúpias.

Esse modo de investimento tornou -se imensamente popular no passado recente, particularmente entre os pequenos investidores que não podem comprar tosse em grandes somas para investir.

Graças ao aumento da participação no varejo em fundos mútuos, o número de investidores únicos dobrou 2,9 milhões de rúpias no ano fiscal 21 a 5,6 milhões de rúpias em dezembro de 2024, revela a pesquisa econômica.

Esse aumento, juntamente com o forte desempenho do mercado, resultou no tamanho total do ativo do fundo mútuo para tocar ₹66,9 lakh crore em dezembro de 2024, refletindo um crescimento de 25,3 % em março de 2024.

Fonte