Pessoal redistribuído, vôos completos, acomodações limitadas: as companhias aéreas lutam para lidar com operações de Prayagraj para Mahakumbh

No fim de semana em que viu o país registrar os mais altos passageiros nacionais da história, que agora está em 5,3 lakh de passageiros em um dia. Um número significativo disso foi impulsionado pela onda de tráfego para Prayagraj, onde Mahakumbh está sendo realizado, um fenômeno uma vez em 144 anos que atrai multidões recordes.

O governo, com antecedência, expandiu o enclave civil, que viu uma duplicação das baías, a adição da capacidade de lidar com movimentos programados da ONU e a expansão da infraestrutura do terminal e de outras cidades. As companhias aéreas adicionaram capacidade, o que era claramente insuficiente para lidar com as multidões que levam a taxas que atingiram o teto. Isso foi seguido pelo governo que levou as companhias aéreas a controlar as taxas e lançar voos adicionais.

O aeroporto agora está vendo mais de 60 vôos por dia, o que é mais do que muitos aeroportos de nível 2 do país. O terminal expandido se estende claramente ao máximo para lidar com tantos voos e passageiros. O maior desafio para qualquer companhia aérea operar temporariamente em um aeroporto é a equipe. O período é muito curto para contratar localmente e treiná -los e relativamente mais tempo para a delegação de outro lugar no país.

Como os passageiros acham difícil reservar vôos, com ou sem uma pitada para o bolso e tomar seus arranjos do aeroporto para o rio para o mergulho sagrado, as companhias aéreas tiveram outros desafios. O aumento repentino de vôos significava que a equipe tinha que ser designada em Prayagraj para lidar com a pressa. Embora a delegação seja uma prática muito padrão, o que torna isso desafiador é que cada lugar em Prayagraj vendeu maior desafio para as companhias aéreas. Se os arranjos para a estadia foram resolvidos, o próximo desafio foi o transporte. A mudança nas rotas e todos os operadores que buscavam o tráfego de Mahakumbh significava que era uma tarefa difícil procurar ônibus e outros veículos que estariam disponíveis para a coleção e a queda regular da equipe.

Como as companhias aéreas estão superando o desafio? SpiceJet não é estranho a esta operação. No último Kumbh Mela, em 2013, a companhia aérea adicionou até oito vôos diários entre Delhi e Prayagraj (então Allahabad). O tráfego aéreo na Índia era metade do que é hoje. A importância de Mahakumbh, um fenômeno único na vida, separa isso dos anteriores. A companhia aérea é a maior de tudo em Prayagraj atualmente, com uma parte significativa de sua capacidade dedicada aos voos a Prayagraj. Ele está operando 125 saídas semanais de nove cidades, com a primeira companhia aérea para introduzir vôos diretos de Ahmedabad e Guwahati.

Leia também: Graças a Mahakumbh, Prayagraj é agora um dos principais aeroportos da Índia

A SpiceJet designou cerca de 90 funcionários da terra, que foram mobilizados de vários aeroportos em todo o país para Prayagraj. O maior desafio foi a acomodação e transporte local nos primeiros dias, já que a maioria das acomodações disponíveis foi ocupada para Mahakumbh e também transporte. A companhia aérea organizou treinadores especiais para garantir a conectividade sem problemas para a equipe, que está trabalhando em turnos.

Um porta -voz da Indigo, a maior companhia aérea da Índia, disse que a companhia aérea está incrivelmente orgulhosa de seus funcionários que foram mais longe para fazer isso. A Indigo agendou operações em Prayagraj e as maiores operações antes da Kumbh. No entanto, hoje ele dirige mais vôos para o dia do que o que fez em uma semana, pré-Kumbh. Os vôos de índigo aumentaram de 490 para mais de 1.200 com vôos durante o período Mahakumbh com voos de Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Lucknow, Raipur, Bhubaneshwar, Ahmedabad, Kolkata, Pune e Jaipur. Enquanto sua equipe de terras na delegação descendia a Prayagraj, a realidade percebeu quais operações foram tratadas em dois terminais. A expansão do aeroporto de Prayagraj levou à criação de dois terminais diferentes e com capacidade limitada. Há também um desafio de que mais passageiros precisam de assistência com base no perfil etário dos passageiros.

A Air India lançou operações para Prayagraj em 25 de janeiro de 2025. A companhia aérea não possui operações programadas para Prayagraj. A companhia aérea rapidamente conseguiu sete vôos por semana por semana em semanas, incluindo a operação de voos fretados adicionais para Prayagraj.

Leia também: Sob os Tatas, a Air India Express se tornou uma companhia aérea Jumbo

O porta -voz da Air India informou que “a Air India aumentou o pessoal designado em Prayagraj, inicialmente 14 pessoas para agora 36 de suas operações no aeroporto, equipamentos de engenharia e segurança que foram transferidos no curto prazo de cidades como Delhi, Mumbai, Mangalore, Mangalore, Mangalore, Mangalore, Chennai, Calicut, Calicut, Calicut, Calicut, Calicut. , Indore e Chandigarh. Eles navegaram desafios de acomodação local, usando hotéis da cidade que operavam principalmente com capacidade, acomodação em banquetes e até aproveitando os anfitriões locais através de amigos e famílias. Outros departamentos internos da Air India, incluindo sua administração e mesa de viagem, trabalharam 24 horas para apoiar esse requisito e quando acordos de curto prazo com fornecedores locais para a entrega de bagagem, refrigerantes para passageiros quando necessário, etc. “

“O agente da Air India Land Management também apoiou essa escala rápida pelas equipes de companhias aéreas de exibição no terreno também garantiu que todas as equipes necessárias se movessem para Prayagraj em tempos de Varanasi e Lucknow, com a escala gradual suportada Para seu agente de gestão da terra que obtém mais mão -de -obra de outras estações.

A Star Air, a mais antiga companhia aérea regional privada da Índia, também entrou no carro e lançou vôos de Bengaluru e Hyderabad para Prayagraj. A companhia aérea não opera por Prayagraj e dependerá do pessoal designado para administrar as operações. A Akasa Air também lançou voos para Prayagraj, um local onde eles não oferecem operações programadas.

Nota de cauda As companhias aéreas na Índia aumentaram para as necessidades de mercado várias vezes. A evacuação dos cidadãos indianos ou continua a servir as taxas de ar ascendente de caxemir e as taxas de última hora. Enquanto a maioria dos aeroportos do país oferece uma pausa em termos de horas que não são de pico e não tão cheias de vôos, a situação é exatamente o oposto em Prayagraj com a maioria, se não todos, os vôos que produzem 100 % de fatores de carregamento que colocam Pressão adicional sobre o pessoal limitado que permanece longe das famílias e seu local de trabalho habitual para lidar com esta reunião sagrada.