‘Pessoalmente, enojou, mas …’ 5 coisas que o advogado de Ranveer Allahbadia, Abhinav Chandrachud, disse hoje a Suprema Corte

Em 18 de fevereiro, a Suprema Corte criticou Youtuber Ranveer Allahbadia por fazer comentários vulgares sobre a demonstração latente de Samay Raina Índia, dizendo que esse comportamento deve ser condenado. O tribunal da Apex também disse que o podcast, popularmente conhecido como ‘Beerbiceps’, tinha algo “muito sujo” em sua mente que “vomitou” no programa.

Allahbadia havia transferido para a Suprema Corte contra os apresentados em seus supostos comentários desagradáveis ​​durante o programa no YouTube. Eu também queria o discurso de todos os FIRs. Um banco de juízes Surya Kant e N Kotiswar Singh ouviram o assunto.

O tribunal forneceu alívio ao podcast ao protegê -lo da prisão. Ele também impediu Ranveer Allahbadia de transmitir outros programas do YouTube.

Allahbadia está sendo representada por Abhinav Chandrachud, advogado do Tribunal Superior de Bombaim e filho do ex -CJI Dy Chandrachud.