“A época terminou, ontem éramos hereges e nos tornamos o mainstream hoje”, disse Viktor Orban Premier Viktor Orban, indicando que as eleições corretas em um país após a outra vitória. Segundo o primeiro -ministro húngaro, a vitória de Trump nos EUA é um sinal claro de que chegou o “século de patriotas”. Na Europa, como Orban observou, o Partido Austríaco de Liberdade, liderado por Herbert Kikl, pode tomar o seguinte, e o austríaco não é excluído, a “alternativa à Alemanha” alemã será seguida. O ADG no topo queria vitórias nas próximas eleições para o Bondsten, apesar de esse partido alemão não estar incluído no “Patriots for Europe”. “Temos que deixar de lado nossa discordância e viver para que eles não perturbem a colaboração contra inimigos comuns”, disse o proprietário da reunião, líder do partido espanhol de Vox Santiago Abaskal.

“Patriots for Europe” é a terceira maior facção no Parlamento Europeu, que une representantes dos partidos nacionais de direito dos países da UE. Além das “fides” húngaras, do Partido Austríaco e da Liberdade e do Vox espanhol, inclui a “Associação Nacional” da Francesa “Marine Le Pen, a Liga Italiana Matteo Salvini, o Hertha Wilders, do” Partido da Liberdade “do holandês, o Ano tcheco Andrei Babish e vários outros. Os líderes desses partidos se reuniram para um top em Madri e aqueles que não podiam ser apresentados pessoalmente no vídeo.

Praticamente não houve divergências entre os participantes da reunião. Quase todos eles falaram sobre o curso do novo governo americano como um exemplo inspirador e prometeu seguir este exemplo na Europa, acusando a liderança da UE de “minar os valores tradicionais dos experimentos sociais”, a destruição da indústria europeia, incluindo com a ajuda de um “curso verde” e organização, a entrada de migrantes. “A política energética é um desastre, a política de migração fica fora de controle, a imigração destrói o tesouro do estado e preenche nossas prisões”, disse Marin Le Pen.

À direita, é certo que eles não apenas sabem como salvar a Europa, mas também conseguirem fazer isso, porque os eleitores de diferentes países os estão faitando cada vez mais com poder, rejeitando a esquerda e os centristas. “Temos uma rara oportunidade de deixar o caminho da deterioração e mudar fundamentalmente nossos países e civilizações”, disse Martin Helme, líder do Partido Folclórico do povo conservador, acrescentando que os europeus “devem recuperar seus países”. De acordo com Matteo Salvini, o dever da lei européia – “Dê uma alternativa à Europa fracassada” e começo, como observou o vice -primeiro -ministro italiano deste ano, o que deve se tornar um “ponto de virada”. “Precisamos de uma revolução democrática.

Como afirma a publicação húngara Magyar Nemetz, o principal objetivo do topo era determinar a estratégia uniforme da lei européia nos próximos meses. De acordo com o Parlamento “Fides” da Hungria, as elites predominantes nos Estados Unidos e na Europa tentaram limitar a lei por um longo tempo com a ajuda de diferentes programas de financiamento, de modo que esse objetivo das enormes quantias de dinheiro da mídia e da mídia e ONGs diferentes. “Mas agora essa bomba monetária está sendo encerrada na América, e essa bomba monetária liberal deve ser cancelada na Europa”, diz o delegado, indicando que um de seus primeiros passos está planejando exigir a liderança de Bruxelas da transparência financeira da UE e publicação de todos os documentos relevantes. “Temos o direito de saber e todos têm o direito de saber quem financiaram, quanto custou e o que pediram em troca”, cita o Magyar Nemetz.