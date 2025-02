Pessoas desaparecidas na Guerra da Ucrânia dobram 50.000 durante o ano passado

O número de pessoas desaparecidas na guerra entre Ucrânia e Rússia Ele dobrou em 50.000 durante o ano passado, informou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha na quinta -feira.

“No ano passado, o número de pessoas desaparecidas do que o ICRC Ele documentou foi de 23.000. Um ano depois, esse número tem mais do que duplicado; O ICRC documentou cerca de 50.000 casos de pessoas desaparecidas “, disse Dusan Vujasanin, chefe do escritório da agência central do CICR Tracería para o conflito.

Cerca de 90% dos desaparecidos foram militares E mulheres, ele disse. O ICRC não forneceu um colapso dos desaparecidos pela nacionalidade.

Desde março de 2022 para o surto de guerra, o CICV coordenou um procurar Para pessoas desaparecidas através de seu escritório da Agência Central Tracaría, onde a Rússia e a Ucrânia compartilham informações com a organização internacional.

A organização atribuiu o “aumento exponencial” no relatado ausente Pessoas, de uma média de 1.000 a 5.000 por mês, a um conflito intensificador e mecanismos de relatórios aprimorados, como documentação on -line para famílias.

O ICRC revelou pela primeira vez que recebeu 16.000 notificações da Ucrânia e da Rússia sobre pessoas desaparecidas de cada lado desde 2022.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu um fim rápido para a guerra na Ucrânia. Trump, que assumiu o cargo em 20 de janeiro, discutiu a guerra separadamente na quarta -feira com o presidente russo Vladimir Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, e nos disse para iniciar conversas para terminar o conflito de quase três anos.