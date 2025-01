Os skatistas de Yevgeny Shishkova e Vadim Naunov, que estavam no avião, que caíram em Washington, planejavam visitar a Rússia em abril para visitar seus entes queridos, relatórios KP-Petersburg Em referência aos pais de atletas.

“O filho não pôde retornar à Rússia para sempre, porque ele teve que ser finalizado antes da aposentadoria. Depois disso, ele voltaria “, disse a mãe de Naunova. Ela também observou que ele ainda não se sabe onde os funerais dos skatistas acontecerão.

Shishkova e Naumov começaram as performances conjuntas em Leningrado em 1987 e trabalharam por muitos anos como treinadores nos Estados Unidos.

Uma grande catástrofe de aviação ocorreu na noite de 29 de janeiro em Washington. Bombardier CL-600-2C10 PSA Airlines (interpretou o vôo American Eagle Airlines) roubou de Wishito para Washington, mas quando estava sentado no aeroporto de destino, ele colidiu com o helicóptero militar de Sikorsky VH -60m no helicóptero militar.

Após a colisão, os dois aviões desabaram no rio. 67 pessoas foram mortas na catástrofe-64 no CL-600-2C10 (60 passageiros e 4 membros da tripulação) e 3 no VH-60.