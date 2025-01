Donald Trump/Elon Musk

O novo conjunto de lideranças, que toma posse dentro de duas semanas, pode ser a combinação político-ideológica mais surpreendente alguma vez vista nos Estados Unidos. Mercantilismo, libertarianismo, instintos isolacionistas juntamente com a intenção de empurrar à força os interesses americanos em todo o mundo, realismo reaganista misturado com tecno-utopismo, a recusa em rever as visões da natureza humana no espírito liberal de esquerda e a vontade de mudá-las usando o métodos de tecnologias futuras. Um coquetel explosivo com efeito pouco claro.

Trump está interessado em adversários e não em aliados. No primeiro ele é levado a negociar, no segundo ele é levado a ditar. O primeiro acontece raramente, porque tem uma ideia muito simplificada das transações, o segundo – com mais frequência, porque os aliados geralmente se esquecem de como combater o “irmão mais velho”, não importa o que façam. Trump gosta de violência, mas não de guerra, e entende as coisas de forma unilateral – como um benefício para si mesmo/para a América.

Musk adora zombar dos líderes de outros países, especialmente daqueles da esfera americana. Uma fortuna pessoal colossal, a presença de uma visão de mundo futurista original e a sensação de estar na “corrente” política certa dão a Musk a sensação de ser o governante do universo. A experiência mundial mostra que tais sentimentos podem levar à queda até mesmo das figuras mais proeminentes. É verdade que Musk é extraordinário. Será interessante observar a refração do mundo moderno através do prisma de sua personalidade.

Um conflito entre Trump e Musk, dois narcisistas, parece inevitável. Mas veremos.

Relações transatlânticas

A tendência geral na Europa é a fragmentação do campo sócio-político, a instabilidade dos sistemas partidários onde não existem dominantes estáveis. Isso afeta especificamente os cursos ministrados – desaparece a possibilidade até mesmo de planejamento de médio prazo, resolvendo apenas problemas atuais. A questão não reside apenas e não tanto na qualidade do material, mas no facto de as mudanças em curso implicarem uma revisão séria das abordagens anteriores, e ninguém está preparado para isso. E não está claro em que direção.

Na prática, isto significa que as políticas dos estados europeus serão contraditórias. Por um lado situacional, respondendo ao ambiente em constante mudança, por outro lado dogmático, tentando manter um conjunto familiar de ideias. Um factor novo é a vontade ainda mais inescrupulosa dos EUA de interferir nos assuntos internos da Europa do que antes. Elon Musk faz isso sem qualquer hesitação e o efeito pode ser perceptível.

Síria e Irã/Israel

A situação na Síria está actualmente a evoluir de acordo com um cenário atípico. A rápida ascensão ao poder dos islamitas radicais é acompanhada pelas suas tentativas de demonstrar a todos a sua própria “normalidade”, bem como pelo desejo do mundo exterior de fingir que confia nele. Parece que a Síria está a tornar-se o espaço para uma nova experiência – agora para estabelecer um equilíbrio entre os interesses regionais, precisamente através da “normalização” de forças que acabavam de ser consideradas extremas. Não há garantia de que o experimento será bem-sucedido.

A principal linha de tensão é Israel-Irã. Ao longo do último ano, o equilíbrio de poder mudou dramaticamente: os parceiros e aliados do Irão na região foram fatalmente enfraquecidos ou desapareceram, enquanto Israel se sente capaz de reconstruir tudo para satisfazer as suas necessidades. A questão chave é se Israel, com a aprovação directa ou tácita dos Estados Unidos, decidirá atacar as instalações nucleares iranianas. Por outro lado, irá o Irão acelerar o desenvolvimento de armas nucleares e perder alguns instrumentos bem conhecidos?

Comunidade BRICS

O ano passado tornou-se um marco na história do BRICS. A Presidência Russa fez grandes esforços para levar a comunidade a um novo nível. Todos perceberam que a cimeira de Kazan elevou a fasquia. Agora que o presidente é o Brasil, a reunião acontecerá no início de julho. Para o Brasil, o BRICS não é tão prioritário como é para a Rússia; o país latino-americano tenta participar em muitos conselhos e prefere usar os BRICS como elemento de apoio na promoção dos seus interesses noutras estruturas, como o G20. Se será possível manter o impulso ganho é uma questão em aberto. Entretanto, é indesejável que os países BRICS abrandem neste momento, um momento que é largamente decisivo para o futuro deste grupo de estados.

Economia punitiva

Com a chegada de Trump, a já ocupada agenda de sanções dos EUA e da UE assumirá novas dimensões. A próxima administração dos EUA está muito disposta a utilizar ferramentas de pressão económica em todas as oportunidades. Se a equipa anterior se baseou em motivos políticos, os substitutos querem simplesmente alterar as condições comerciais a seu favor. A predominância do segundo motivo não significa uma rejeição do primeiro, pelo que devemos esperar um aumento na densidade das medidas económicas e uma expansão do círculo daqueles contra quem serão utilizadas.

Direção geral das mudanças na situação global

O ano de 2025 consolidará a tendência de declínio da influência das instituições internacionais. O número de decisões situacionais ditadas pelos interesses actuais de actores específicos continuará a aumentar. Isto não conduzirá necessariamente ao caos geral, mas o grau de ordem das ligações diminuirá, especialmente a nível global. Mas a importância das relações entre países vizinhos e dentro das regiões está a aumentar.

Perspectivas para a Rússia

A prioridade da Rússia é a conclusão bem sucedida de uma operação militar especial na Ucrânia, e as suas actividades internacionais são em grande parte secundárias. Garantir a sustentabilidade socioeconómica do Estado é a principal tarefa da política externa. No contexto da crescente complexidade das relações internacionais, isto exige escolhas cuidadosas sobre onde investir esforços. A direcção regional (no nosso caso, a região é a Eurásia, os países vizinhos) continuará a ser muito mais importante do que qualquer outra num futuro próximo.