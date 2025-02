Peta Índia mais uma vez oferece elefantes mecânicos para a mesquita, rituais do templo em Kerala após ataques mortais – Kerala News

Após uma série de ataques de elefantes nos festivais do templo e da mesquita em Kerala, que deixaram cinco pessoas mortas e muitas pessoas para o tratamento ético de animais indianos (PETA), mais uma vez, eles ofereceram uma solução não convencional: elefantes mecânicos leves.

O grupo de direitos dos animais está atingindo templos e mesquitas afetadas, oferecendo doar essas alternativas robóticas, em condição. Eles devem libertar os elefantes angustiados aos santuários e se comprometer a nunca mais usar elefantes vivos novamente.

A PETA Índia, no início de janeiro deste ano, enviou uma carta às autoridades de uma mesquita no norte de Kerala, com uma oferta semelhante depois que um elefante agitado atacou e feriu pelo menos 24 devotos durante uma procissão religiosa em uma mesquita.

Citando um grave estresse físico e psicológico de alta música, fogos de artifício e gestão restritiva, a PETA India argumenta que os festivais colocam elefantes em apuros, levando a explosões imprevisíveis e mortais.

“Com métodos mais seguros, como o uso de palanquins, carros, carregam o ídolo nas mãos e elefantes mecânicos, não há razão para usar elefantes vivos irritantes, perigosos e imprevisíveis para procissões, rituais e eventos”, disse o diretor de defesa Del Peta Índia, defesa da PETA da PETA Índia Projeta Khushboo Gupta.

Desde 4 de fevereiro, vários incidentes abalaram Kerala. Um elefante em Thrissur fatalmente para um homem, outro em Palakkad pisoteou seu mahout e devastou lojas e veículos, e dois elefantes assustados desencadearam uma debandada que matou três pessoas.

A campanha da PETA India para substituir os elefantes vivos por mecânica ganhou tração. Desde o início de 2023, pelo menos 13 elefantes robóticos foram adotados por templos em todo o sul da Índia, com a PETA doando oito para Kerala e Karnataka. Mais recentemente, a PETA India, em associação com o jogador indicado ao Grammy, Anoushka Shankar, doou um elefante mecânico a um templo de Thrissur.

Três metros de altura e com um peso de 800 kg, esses elefantes motorizados, borracha, fibra, metal, malha, espuma e aço, podem imitar movimentos reais. Eles balançam a cabeça, as barbatanas, as linhas de grande quantidade, levantam troncos e até pulverizam água. Montados em uma distância entre eixos, eles podem se mover facilmente pelas ruas para obter rituais.

“A PETA Índia apela aos templos, pranchas de Devaswom, mesquitas e outros para realizar a alfândega de uma maneira compassiva e segura com elefantes mecânicos ou outros meios não animais”, acrescentou Gupta.