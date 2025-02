Na Alemanha, uma luta feroz para reduzir os preços da manteiga inesperadamente explodiu na Alemanha. Os iniciadores foram as maiores redes de varejo: Lidl e Kaufland foram os primeiros a reduzir o custo deste produto e, depois deles, o Aldi Nord e Aldi Süd declararam na mesma medida. Outros varejistas, incluindo Rewe, Penny, Norma, Edeka e Clean, não estão atrasados.

Para os consumidores, essa queda se tornou uma surpresa agradável no contexto de um aumento geral no preço dos produtos. De acordo com a agência de notícias alemã, o preço de um pacote de petróleo de 250 gramas de sua própria marca caiu quase 8,5%, atingindo uma marca de 2,19 euros – enquanto em outubro do ano passado atingiu um máximo histórico de 2,39 euros.

Fatores para aumentar e reduzir os preços

Especialistas explicam o salto dos preços anteriores com dois motivos principais:

Reduza o volume de leite dos agricultores.

Reduza o teor de gordura do leite cru.

Um fator adicional foi um flash da doença de Blutang, que influenciou negativamente a produção de leite em todo o país. Com o início de condições mais favoráveis ​​e a concorrência rígida entre os supermercados, o custo do petróleo começou a retornar.

Demanda por demanda

Apesar de um forte aumento nos preços, as famílias alemãs permaneceram fiéis ao óleo cremoso. A análise realizada pela empresa de pesquisa do YouGov mostrou que, no quarto trimestre de 2024, as famílias adquiriram apenas 1,3% menos que o mesmo período do ano passado. Em outras palavras, um aumento significativo no preço não afetou a demanda – muito considerado um produto necessário, o que é difícil de fazer.

Nos últimos anos, os preços da manteiga mudaram mais de uma vez. No verão de 2023, um pacote de petróleo de sua própria marca custa cerca de 1,39 euros na maioria das lojas. No entanto, os produtos dos fabricantes bem conhecidos eram invariavelmente mais caros, mantendo seu próprio nicho devido à reputação e qualidade da marca.

Concorrência de ação

A queda nos preços atuais é o resultado de uma concorrência rígida entre as redes de supermercados, o que oferece vantagens tangíveis aos clientes. Este exemplo mostra claramente como a velocidade do mercado é capaz de responder a mudanças nas entregas e na demanda, além disso, é uma demonstração visual da maneira como os grandes varejistas usam estratégias de preços para fortalecer suas posições.

