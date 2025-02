"Pezzente, você é um c ****": Os próprios negócios, depois que o subsídio da Federica quebra o inferno

Anúncio Sua empresa É a noite de Federica. Pacote depois pacote No episódio, hoje à noite, quinta -feira, 6 de fevereiro, foi transmitido, o concorrente está tentando se apossar de um saque estonteado. Mas ele tem a ver com o doutorCom suas ofertas, suas tentações. Stefano de Martino Tente guiá -la nesse desafio, mas com pouco sucesso. De fato, Federica envia imediatamente todos os pacotes vermelhos pesados ​​no ar, apenas isso permanece 100.000 euros. E Federica acompanha este pacote até o final.

As ofertas do médico, a primeira, são jogadas fora superficialmente: figuras grandes, até 23.000 euros. Em seguida, a caixa de câmbio e no pacote graduado foram de 20 euros. Mas nisso e apertado em suas mãos até o final da noite, há uma surpresa amarga. Se houver apenas uma gravação e na tela, há apenas um pacote azul e um vermelho de 100.000, a oferta do médico vem aqui de 35.000 euros. O marido de Federica a convence a aceitar. E então Federica leva 100.000 euros para casa, mas no pacote que o concorrente tem em suas mãos, ele encontra 100.000 euros. Em seu rosto, ele imediatamente pressiona o desapontamento E em X ele se aproxima do marido: “O marido … um cacasotto pezzente traz má sorte. Uma deusa …”, um trovão espectador. E novamente: “Eu sabia. Depois de tantos episódios, alguém que sabia tocar, mas estava condicionado. Que pena”. Finalmente, há pessoas que têm Times de Ferro: “Existe sua ex -banda no estúdio”.