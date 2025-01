PIA sob ataque: como um anúncio ‘estúpido’ em Paris gerou grande controvérsia e reação negativa

O vice-primeiro-ministro do Paquistão, Ishaq Dar, durante uma sessão do Senado, referiu-se ao design do controverso anúncio da Pakistan International Airlines (PIA) como “estupidez” e disse que o primeiro-ministro Shehbaz Sharif ordenou um inquérito sobre o processo de aprovação do anúncio.

Esta crítica seguiu-se à condenação anterior da senadora Sherry Rehman, que também desaprovou o anúncio. A controvérsia aumentou os desafios enfrentados pela PIA, especialmente após o recente levantamento da proibição da União Europeia à companhia aérea, que foi imposta devido a questões de segurança.

O que há de controverso na publicidade turística? O anúncio, publicado em 10 de janeiro de 2025, anunciando a retomada dos voos diretos para Paris pela PIA, viralizou, mas pelos motivos errados. A fotografia mostrava um voo da PIA com destino a Paris com a Torre Eiffel ao fundo, acompanhado do texto: “Paris, chegamos hoje”.

O design evocou memórias dos ataques terroristas de 11 de setembro, fazendo comparações com um anúncio da PIA de 1979 que mostrava a sombra de um avião sobre as Torres Gêmeas de Nova York, uma imagem que muitos consideraram inadequada.

A PIA posteriormente postou no X para promover ainda mais os voos, enfatizando uma “experiência de viagem perfeita” e “tarifas imbatíveis”. No entanto, a campanha de marketing da companhia aérea rapidamente se transformou num desastre de relações públicas, suscitando críticas generalizadas nas redes sociais e apelos à responsabilização relativamente à aprovação do anúncio.

PIA pediu desculpas A companhia aérea nacional do Paquistão, Pakistan International Airlines (PIA), respondeu na quinta-feira à reação negativa causada pelo seu polêmico anúncio, esclarecendo que a ilustração que mostra um avião indo em direção à Torre Eiffel nunca teve a intenção de evocar memórias dos ataques de 11 de setembro. Como o Paquistão está relacionado com o ataque terrorista de 11 de setembro?

A PIA esclareceu que a ilustração nunca teve a intenção de evocar memórias dos ataques de 11 de setembro.

Osama bin Laden, o cérebro por trás dos ataques de 11 de setembro, estava localizado em Abbottabad, no Paquistão, em 2011, quase uma década após a invasão do Afeganistão pelos EUA. Apesar das suspeitas sobre a sua presença no Paquistão, o governo negou saber o seu paradeiro. Em 2 de maio de 2011, sob a administração Obama, a Equipe 6 do SEAL da Marinha dos EUA realizou uma operação secreta, matando Bin Laden em seu complexo sem a aprovação prévia do Paquistão. A operação prejudicou as relações entre os Estados Unidos e o Paquistão, e o Paquistão condenou o ataque, enquanto os Estados Unidos o saudaram como uma grande vitória na “Guerra ao Terror”.

(Esta é uma história em desenvolvimento)

