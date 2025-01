Piano Mattei, Leonardo e Bf Spa nos programas governamentais para África

O projecto ‘agricultura inteligente’ está incluído no Plano Mattei para África com a assinatura de um acordo que fortalece a cooperação existente entre Leonardo e BF Spa para o desenvolvimento agrícola e tecnológico, especialmente no continente africano. Fabrizio Saggio, coordenador da estrutura de missão para a implementação do Plano Mattei da Presidência do Conselho, assinou-o hoje, juntamente com o presidente da Leonardo, Stefano Pontecorvo, e o CEO da BF Spa, Federico Vecchioni.

Este acordo surgiu de uma operação do Sistema País, fortemente apoiada numa vontade política que visa fortalecer a projeção internacional através da valorização da excelência industrial.

A vontade de colaborar no sector agroindustrial responde à oportunidade criada pela construção de parcerias nos países identificados em 2024 com uma abordagem passo a passo do Plano Mattei: Egipto, Tunísia, Argélia, Marrocos, Costa do Marfim, Moçambique, República do Congo, Etiópia e Quénia e, em perspectiva, com os países adicionais identificados pelo governo para 2025.

Nestes países serão lançados projetos de proteção da biodiversidade e de desenvolvimento sustentável, para os quais serão identificadas oportunidades de financiamento no âmbito do Plano Mattei, cuja implementação ocorrerá com total envolvimento das realidades locais.

O planeamento e implementação de projectos de desenvolvimento no sector agro-industrial e programas de formação relacionados serão sempre partilhados com os países envolvidos em todas as fases, no espírito do Plano Mattei, e a prioridade de contribuir para o caminho de crescimento será tida em conta. Países africanos. parceiros, oferecendo-lhes competências técnicas e de gestão através de atividades de formação específicas.

A colaboração entre Leonardo e BF Spa representa mais uma confirmação do compromisso partilhado com a inovação, a sustentabilidade e a criação de valor partilhado.

O presidente da Leonardo, Stefano Pontecorvo, sublinhou: “A Leonardo, com as suas tecnologias digitais e de satélite para monitorizar culturas, solos e recursos hídricos a partir do espaço e melhorar o desempenho da terra, pode contribuir para satisfazer as necessidades de segurança de cenários ambientais alterados, caracterizados por alterações climáticas, erosão do solo e gestão ineficiente de recursos. Através das competências de cibersegurança da empresa, as da Telespazio e da e-Geos, desenvolvidas no setor da geoinformação, aliadas a soluções tecnológicas avançadas, como a aplicação de inteligência artificial. inteligência, recolha e análise de big data e nuvem – acrescentou – a empresa é capaz de fornecer factores cruciais para a gestão de aspectos cruciais relacionados com a “agricultura inteligente” e a transição climática”.

Estas competências serão integradas nas atividades agrícolas e agroindustriais dos projetos subjacentes à internacionalização da BF Spa, processo gerido através da subsidiária BF International Best Fields Best Food Ltd. O Grupo já está presente em quatro áreas geográficas estratégicas: África, América Latina, Médio Oriente e Ásia Central.

“O objetivo da BF Spa – disse Federico Vecchioni, CEO da BF Spa – é replicar a nível global a infraestrutura agroindustrial, com controle sobre a cadeia de abastecimento de produtos alimentícios genômicos, desenvolvida pela BF Spa na Itália ao longo de 11 anos. mil hectares de terra através do desenvolvimento de modernas fazendas modelo, BFuture Farms. BFuture Farm é um modelo de agricultura agroindustrial inovador, sustentável e inclusivo que se adapta às necessidades de cada país e comunidade e representará a maior rede mundial de gestão agrícola de alta tecnologia já criada.

Nos projectos em implementação e nos que serão lançados, a formação é uma das componentes fundamentais da presença do Grupo nos diferentes países. A BF Educacional será de facto a empresa BF Spa que, dentro do modelo BF Spa Farms, será responsável pela criação de cursos de formação e investigação aplicados à agricultura e ao agronegócio com o objectivo de formar os profissionais do futuro das comunidades a formar.