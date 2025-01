Piazza San Carlo, um ano e 5 meses para Chiara Appendino. Salvini ataca as vestes: "Convicção injusta"

Termina com uma condenação por Chiara Appendino: um ano, 5 meses e 23 dias de prisão. Por exemplo, o Tribunal de Recurso de Turim recalculou a sentença do antigo presidente da Câmara da capital piemontesa, agora parlamentar do M5. A frase ocorre os acontecimentos na Piazza San Carlo em 2017. A mesma punição foi formulada para o ex-chefe de gabinete Paolo Giordana. Em vez disso, ele foi absolvido Maurício Montagneseentão presidente do conselho de turismo de Turim.

No dia 17 de junho passado, o Supremo Tribunal de Cassação anulou o acórdão anterior em recurso, declarando a responsabilidade penal de Appendino “irrevogável”, mas ordenando aos juízes subalpinos que recalculassem a sua pena para baixo (18 meses), porque entretanto a remissão da queixa tinha demorado lugar. Advogados de Appendino eles haviam proposto um ano de prisão com a conversão para cem mil euros.





No dia 3 de junho de 2017, na Piazza San Carlo, uma série de ondas de pânico surgiram entre o público após a final da Liga dos Campeões em um telão gigante entre Juve e Real Madrid causou mais de 1.600 feridos e deixou duas mulheres mortas. O julgamento contra Chiara Appendino relacionou-se com lacunas na gestão da segurança do evento.

Após a condenação, uma das primeiras declarações veio de Matteo Salvini. O líder da Liga e vice-primeiro-ministro não mediu palavras: “Veredicto injusto contra um prefeito, como acontece com frequência. Minha solidariedade a Chiara Appendino”, concluiu Salvini.