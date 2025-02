Pierdavide Carone, a piada de Mara Venier envergonha a todos: "Mas se você …"Revolta dos espectadores

Tudo louco por isso Pierdavide CaroneO jovem cantor que se estabeleceu como anúncio de um menino Amigos de Maria de Filippi E isso também foi capaz de conquistar o respeito de um gigante de nossa música Lucio Dalla.

No episódio de Domingo em antes do Festival de Sanremode acordo com a tradição Mara Venier Ele convida a um pequeno protagonista de ontem e hoje da nossa música para o estúdio, e julgar as reações dos espectadores ao Social Carone é um dos artistas contemporâneos mais esperados, apreciados e, em alguns aspectos, subestimados. Para entender, dê uma olhada nos comentários de que o inundações X, o antigo Twitter, durante seu desempenho nos estúdios do RAI 1.





No entanto, começamos com um bloco de notas contra o Hospita. Venier é acusado de “palpação” um pouco demais, acariciando e apertando. Não apenas isso: de acordo com muitos, também teria sido um pouco afiado com seu convidado. “A iguaria do apresentador que se lembra de Carone ‘Mas se você se recuperar Cantar tanto na TV?





“I Inc *** para morrer para ver Pierdavide Carone que um lugar no mundo da música deve ser dado, desculpe”, lemos novamente. “Pierdavide sabe como cantar tudo. Entenda, ele tem que voltar”, “mas que bela interpretação de Pierdavide em A noite de maravilhas““Pierdavide Carone um dos melhores talentos de todos os tempos Amici Mas também da música italiana e, desde quando você percebeu com o tempo “,” fofo grande com seus assentamentos de voz, deve estar no palco de Sanremo. Em vez disso, muitos nesse estágio, que não sabem o que significa cantar. “A mão de Pierdavide toda vez que ele canta seu Lucio Dalla me deixa muito fraco”, “esse garoto tem um talento incrível e merece quatro vezes que nunca vou parar de dizer isso”, “Pierdavide Carone deve ter tanto sucesso que merece tanto !!! ”