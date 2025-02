Pimppri Chinchwad Demolition Drive folhas 1 LAKH desempregado, Crise econômica de faíscas

A Corporação Municipal de Pimpri-Chinchwad (PCMC) intensificou seu impulso anti-gerenciamento em Chikhali, o que leva à demolição de lojas de lixo, armazéns e pequenas empresas.

A operação, que começou na semana passada, continuou até o sexto dia, deixando quase 1.00.000 trabalhadores desempregados e impactando severamente a economia local.

As empresas que foram demolidas desempenharam um papel crucial no fornecimento de peças de reposição à indústria automotiva da região, que contribuiu para um faturamento anual de aproximadamente 1.000 milhões de rúpias.

Com seu fechamento repentino, milhares de famílias perderam sua principal fonte de renda, levando -as a dificuldades financeiras. Demolições em grande escala também causaram um forte aumento nos preços da terra em Chikhali, com os construtores que consideram cerca de 1.000 acres para novos projetos de construção.

O PCMC ampliou seu impulso anti-ecuria a outras áreas, incluindo Kudalwadi, Jadhavwadi, Hargudevasti e Pawar Vasti.

Mais de 5.000 estabelecimentos comerciais foram entregues, dando -lhes 15 dias para eliminar invasões. Espera -se que a operação, que tenha começado no sábado, 8 de fevereiro, termine antes de domingo, 16 de fevereiro, de acordo com o Departamento de Invasão do PCMC.

O comissário do PCMC, Shekhar Singh, confirmou que vários avisos haviam sido emitidos no passado e as demolições anteriores ocorreram. No entanto, como as estruturas não autorizadas foram reconstruídas, o corpo cívico teve que tomar novas medidas.

A repressão interrompeu severamente o ecossistema comercial de Chikhali, reduzindo o fornecimento de matérias -primas a pequenas indústrias. Os comerciantes em Surat, Mumbai, Nashik e Jalna estão sentindo o impacto, enquanto as pequenas indústrias de Kudalwadi, estabelecidas nos últimos 30 a 40 anos, estão agora à beira do colapso.

Construtores para se beneficiar

Demolições em grande escala alimentaram a especulação de que os construtores se beneficiarão da ação cívica. Chikhali e Kudalwadi, localizados entre a Dehu-Alandi Road e a Spine Road, tornaram-se os principais objetivos para os promotores imobiliários. A área está testemunhando um rápido desenvolvimento da infraestrutura, incluindo a construção de um escritório de comissários de polícia, um tribunal distrital e uma universidade universitária.

Crise para residentes

A campanha de demolição também afetou os moradores locais que possuíam a terra e a alugaram às empresas. Esses moradores, que estavam ganhando LKHs em renda mensal de aluguel, agora perderam sua principal fonte de lucros durante a noite, o que leva a uma crise econômica para muitas famílias.