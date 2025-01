Pinarayi Vijayan escreve a Jyotiraditya Scindia e insta-o a reconsiderar o fechamento dos escritórios do Serviço de Correio Ferroviário – Kerala News

Depois que o Centro decidiu fechar o Serviço de Correio Ferroviário (RMS), o Ministro-Chefe de Kerala, Pinarayi Vijayan, escreveu ao Ministro da União, Jyotiraditya Scindia, instando-o a continuar os serviços, já que várias pessoas no estado dependem dele.

Numa reformulação operacional, o Centro planeia agora fundir os escritórios RMS com centros de processamento Speed ​​​​Post e integrar os serviços Registered Post com os serviços Speed ​​​​Post. Isto significa que a prática de envio de envios postais por comboio acabaria e as encomendas seriam transportadas apenas por via rodoviária.

A decisão do Centro levaria ao encerramento de 312 escritórios do RMS no país. Doze desses escritórios estão localizados em Kerala.

Na carta, Vijayan expressou preocupação de que o fechamento de 12 escritórios do RMS afetaria negativamente a eficiência do sistema postal do estado.

“Os serviços RMS têm sido tradicionalmente utilizados por um número significativo de utilizadores no estado. Teme-se que o encerramento dos escritórios RMS afecte negativamente a eficiência do sistema postal”, disse ele na carta à Scindia.

Referindo-se às recomendações feitas pelo Postmaster General de Kerala, o Ministro Chefe disse que deveriam ser criados seis centros adicionais dentro do círculo, além dos quatro centros já existentes, incluindo Alappuzha, Thodupuzha, Tirur e Kasaragod.

“Considerando a extensa rede atendida pela RMS e seu papel vital nos serviços de comunicação no estado, solicito sua intervenção para manter Shoranur, Vadakara, Aluva, Irinjalakuda, Thalassery e Kayamkulam como centros circulares no estado, além dos quatro já aprovado”, disse Vijayan.