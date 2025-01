"Pior lançamento de todos os tempos": Nick Kyrgios entra na briga, aqui está quem ele está assediando

A décima derrota em dez jogos Alex de Minaur em troca de Jannik Pecadorque caiu nas quartas de final do Aberto da Austrália não passou despercebido. A partida, dominada em três sets pelo número um italiano, reacendeu o debate sobre os precedentes entre os dois tenistas, com o australiano claramente em apuros contra Sinner.

Entre os muitos comentários online, destaca-se o do blogueiro Pavvy Gque não se esquivou de criticar o tenista da casa: “De Minaur não tem nenhuma confiança de que possa competir com Sinner, muito menos vencê-lo. Desempenho ruim de sua parte”, escreveu ele no X. O próprio tenista australiano respondeu bastante com raiva: ‘É uma pena que você nunca se tornou um jogador bom o suficiente para competir contra Jannik. Tenho certeza de que você teria um desempenho melhor e saberia como vencê-lo.”





As idas e vindas geraram outras reações e comentários dos usuários. Mas o que ainda causa discussão é o usuário Pavvvy G, que não desistiu e pelo contrário piorou a situação com um vídeo e no dia seguinte com uma nova postagem: “O estabelecimento de tênis se preocupa com mais de um jogador o que desviou a atenção de seu fraco desempenho, que teve dois números um positivos em testes de doping, mas ainda assim foi autorizado a jogar.”





Neste ponto surgiu a controvérsia habitual Nick Kyrgiossempre pronto para disparar linhas nas redes sociais. Um usuário até escreveu: “De Minaur nem estaria entre os 100 primeiros em outra época”. O compatriota de De Minaur, Kyrgios, respondeu sem rodeios: “Esta pode ser a pior saída de sempre.” Talvez a única coisa sensata que Kyrgios tenha dito em muito tempo.