‘Pior que açúcar’: o influenciador do Instagram Foodpharmer compartilha os riscos da maltodextrina em produtos alimentícios como Cerelac

vídeo viral: Você já conferiu as informações nutricionais nas embalagens dos alimentos? Embora muitos produtos afirmem não ter adição de açúcares, um vídeo viral recente do influenciador do Instagram Foodpharmer revela um composto oculto, a maltodextrina, que pode ser ainda pior que o açúcar. Esta substância semelhante ao açúcar, comumente encontrada em alimentos indianos embalados como o Nestlé Cerelac, aumenta os níveis de açúcar no sangue, levantando preocupações entre os consumidores preocupados com a saúde.