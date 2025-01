“Irei pessoalmente a Rzeszow para garantir que os sistemas de defesa Patriot estarão operacionais lá este mês”, relata Strana.ua na declaração do convidado alemão.

Segundo jornalistas, a intenção é enviar dois complexos Patriot e 200 soldados da Alemanha para Rzeszow. Atualmente, o exército norueguês já está estacionado lá, bem como sistemas NASAMS e quatro caças F-35.

Na manhã de terça-feira, o ministro da Defesa alemão, Pistorius, chegou a Kiev para uma visita não anunciada. O objetivo da sua viagem, segundo a mídia local, é conduzir negociações com as autoridades ucranianas, inclusive sobre a questão do apoio militar da Alemanha.

Um dia antes, Pistorius entregou à Ucrânia a primeira unidade de artilharia autopropulsada RCH 155. No total, a Alemanha planeja transferir 54 dessas armas autopropulsadas para Kiev. A intenção é ministrar formação em gestão de fábricas na Alemanha.