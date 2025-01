Plano de aquisição de Trump na Groenlândia obtém apoio de legisladores dos EUA em meio a preocupações globais | Notícias do mundo

Os legisladores republicanos alinhados com o presidente eleito Donald Trump introduziram legislação para apoiar a sua ambição de adquirir a Gronelândia à Dinamarca. O projeto de lei, intitulado “Lei para tornar a Groenlândia grande novamente”, foi apresentado na segunda-feira pelo congressista do Tennessee, Andy Ogles, com o apoio de outros dez legisladores republicanos, de acordo com a TOI.

A legislação proposta descreve o quadro para as negociações entre os Estados Unidos e a Dinamarca e exige que o presidente apresente qualquer acordo ao Congresso no prazo de cinco dias após a sua chegada. Com a aprovação do Congresso essencial para financiar tal compra, a proposta prepara o terreno para um debate politicamente carregado nos meses seguintes à tomada de posse de Trump, em 20 de Janeiro.

Embora alguns republicanos tenham abraçado a ideia como um movimento estratégico para impulsionar a economia dos EUA, os críticos, incluindo o colunista do NYT Thomas Friedman, expressaram sérias preocupações sobre as potenciais consequências geopolíticas. “Os comentários de Trump são uma estupidez imprudente e inacreditável”, escreveu Friedman no seu artigo de opinião, alertando que tais ações poderiam encorajar adversários como a China e a Rússia.

Os defensores do plano, no entanto, argumentam que a aquisição da Gronelândia, que tem cerca de dois terços do tamanho da Índia, expandiria significativamente o território dos Estados Unidos e forneceria vastos recursos inexplorados. Os aliados de Trump apontaram declarações de alguns groenlandeses que expressaram descontentamento com o governo dinamarquês, enquadrando a medida como mutuamente benéfica.

Analistas alertam que o plano pode desestabilizar as relações internacionais, especialmente porque a China está de olho em Taiwan e a Rússia continua a sua agressão na Ucrânia. Os críticos temem que a retórica de Trump possa estabelecer um precedente para ambições territoriais em todo o mundo, minando a ordem global estabelecida após a Segunda Guerra Mundial.

Apesar da controvérsia, Trump parece determinado a seguir em frente. Os relatórios indicam que ele já enviou o seu filho, Donald Trump Jr., à Gronelândia para conversações preliminares, ao mesmo tempo que agradeceu aos habitantes locais pela sua alegada hospitalidade. Entretanto, os apoiantes de Trump estão a fazer circular amplamente vídeos de groenlandeses a criticar o governo dinamarquês como prova de um possível apoio à aquisição.